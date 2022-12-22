بعد أكثر من شهرين على حدوثه.. هل روسيا وراء هجوم نورد ستريم؟

بعد الانفجارات التي وقعت في أواخر أيلول الماضي، والتي ألحقت أضرارًا جسيمة بخطوط الأنابيب تحت البحر التي تم بناؤها لنقل الغاز الطبيعي من روسيا إلى أوروبا، ألقى زعماء العالم بسرعة باللوم على موسكو في القيام بهذا العمل التخريبي الفظ والخطير.

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وبحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، "مع اقتراب فصل الشتاء، بدا أن الكرملين يعتزم تقييد تدفق الطاقة إلى الملايين عبر القارة، وهو عمل "ابتزازي"، كما قال بعض القادة، ويهدف إلى تهديد الدول لسحب دعمها المالي والعسكري لأوكرانيا. لكن الآن، بعد شهور من التحقيق، يقول العديد من المسؤولين في جلسات خاصة إن روسيا قد لا تكون مسؤولة بعد كل شيء عن الهجوم على خطوط أنابيب نورد ستريم. وقال مسؤول أوروبي: "لا يوجد دليل في هذه المرحلة على أن روسيا كانت وراء التخريب"، مرددًا تقييم 23 مسؤولا دبلوماسيا ومخابراتيا في تسع دول تمت مقابلتهم في الأسابيع الأخيرة".

وتابعت الصحيفة، "ذهب البعض إلى حد القول إنهم لا يعتقدون أن روسيا مسؤولة. وقال آخرون ممن لا يزالون يعتبرون روسيا من المشتبه بهم الرئيسيين إن نسب الهجوم - إلى أي دولة - قد يكون مستحيلاً. في الأشهر التي أعقبت الانفجارات، والتي نتج عنها على الأرجح واحدة من أكبر عمليات إطلاق غاز الميثان على الإطلاق، قام المحققون بتمشيط الحطام وتحليل بقايا المتفجرات المسترجعة من قاع بحر البلطيق. لا أحد يشك في أن الضرر كان متعمدًا. وقال مسؤول في الحكومة الألمانية، التي تجري تحقيقاتها الخاصة، إن متفجرات وُضعت على ما يبدو على السطح الخارجي للمباني".

وأضافت الصحيفة، "وكما قال مسؤولون، الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم لتبادل المعلومات حول تقدم التحقيق، وبعضها يستند إلى معلومات استخبارية سرية، إن حتى أولئك الذين لديهم معرفة داخلية بالتفاصيل القضائية لا يربطون روسيا بشكل قاطع بالهجوم. تعترض الولايات المتحدة بشكل روتيني اتصالات المسؤولين والقوات العسكرية الروسية، وهو جهد استخباراتي سري ساعد في التنبؤ بدقة بغزو موسكو لأوكرانيا في شباط. لكن حتى الآن، لم يسمع المحللون أو يقرأوا تصريحات من الجانب الروسي يتبنون أو يشيرون إلى أنهم يحاولون التستر على تورطهم، كما قال المسؤولون".

وبحسب الصحيفة، "كان عزو الهجوم يمثل تحديًا منذ البداية. وقع الانفجار الأول في منتصف الليل إلى الجنوب الشرقي من جزيرة بورنهولم الدنماركية. واكتشف العلماء انفجارين إضافيين بعد أكثر من 12 ساعة شمال شرق الجزيرة. قال المسؤولون إنه بالنظر إلى العمق الضئيل نسبيًا لخطوط الأنابيب المتضررة، كان بإمكان عدد من الجهات الفاعلة المختلفة من الناحية النظرية شن الهجوم، ربما باستخدام مسيرات أو بمساعدة السفن السطحية. ولا تقتصر قائمة المشتبه بهم على البلدان التي تمتلك غواصات مأهولة أو خبرة في عمليات الهدم في أعماق البحار".

وتابعت الصحيفة، "ومع ذلك، لا تزال روسيا المشتبه به الرئيسي، ويرجع ذلك جزئيًا إلى تاريخها الحديث في قصف البنية التحتية المدنية في أوكرانيا والميل إلى حرب غير تقليدية. قال مسؤولون إنه ليس من المفاجئ الاعتقاد بأن الكرملين سيهاجم نورد ستريم، ربما لتقويض عزيمة حلف شمال الأطلسي وفصل الحلفاء الذين يعتمدون على مصادر الطاقة الروسية. لكن مجموعة من المسؤولين أعربوا عن أسفهم لأن العديد من قادة العالم وجهوا أصابع الاتهام إلى موسكو دون الأخذ بالاعتبار الدول الأخرى، وكذلك الجماعات المتطرفة، التي قد يكون لديها القدرة والدافع لشن الهجوم".

وأضافت الصحيفة، "لكن مع استمرار التحقيق، يشير المشككون إلى أن موسكو ليس لديها الكثير لتكسبه من إتلاف خطوط الأنابيب التي تغذي أوروبا الغربية بالغاز الطبيعي من روسيا وتدر عائدات سنوية بمليارات الدولارات. أثارت مشاريع نورد ستريم الجدل والنقاش لسنوات لأنها دفعت ألمانيا ودول أوروبية أخرى إلى مصادر الطاقة الروسية. قبل ما يقرب من شهر من قطع العلاقات، أوقفت شركة الطاقة الروسية العملاقة غازبروم التدفقات على نورد ستريم 1، بعد ساعات من إعلان مجموعة الدول الصناعية السبع عن سقف أسعار النفط الروسي، وهي خطوة تهدف إلى إحداث تراجع في خزانة الكرملين. وقال مسؤولون إنه خلال فترة ولاية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الطويلة في المنصب، استخدم الكرملين الطاقة كأداة للضغط السياسي والاقتصادي. لم يكن من المنطقي أن تتخلى روسيا عن هذا النفوذ".

وبحسب الصحيفة، "يقول المسؤولون الأوروبيون والأميركيون الذين ما زالوا يعتقدون أن روسيا هي الجاني الأكثر ترجيحًا، إن لديها دافعًا واحدًا معقولاً على الأقل: إن مهاجمة نورد ستريم 1 و2، والتي لم تولد أي إيرادات لملء الخزائن الروسية، أظهر أن خطوط الأنابيب والكابلات والبنية التحتية الأخرى تحت سطح البحر كانت معرضة للخطر وأن الدول التي دعمت أوكرانيا تخاطر بدفع ثمن باهظ. لقد دفعت الحرب الدول الأوروبية إلى تكوين مخزونات من الطاقة البديلة، مما جعلها أقل اعتمادًا على المصادر الروسية. لكن هجوم نورد ستريم ترك العديد من الحكومات في حالة قلق بشأن المدى الذي قد تذهب إليه روسيا أو الجهات الفاعلة الأخرى".