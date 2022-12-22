منظومة باتريوت الأميركية.. قدرات خارقة ستقلب موازين الحرب في أوكرانيا





والأربعاء، أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في بيان أن الولايات المتحدة ستقدم مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا تشمل أنظمة باتريوت للدفاع الجوي.

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وتصل قيمة حزمة المساعدات الجديدة إلى 1.85 مليار دولار، وفق ما أعلنه الرئيس الأميركي، جو بايدن.



والإعلان الأميركي جاء عشية زيار أجراها الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، لواشنطن، هي الأولى له خارج أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي في 24 فبراير الماضي. كتب موقع "الحرة": أوكرانيا ستحصل على منظوفة الدفاع الجوي الأميركي باتريوت، في خطوة أقرتها واشنطن بعد فترة من الرفض لأسباب سياسية وعسكرية.والأربعاء، أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في بيان أن الولايات المتحدة ستقدم مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا تشمل أنظمة باتريوت للدفاع الجوي.وتصل قيمة حزمة المساعدات الجديدة إلى 1.85 مليار دولار، وفق ما أعلنه الرئيس الأميركي، جو بايدن.والإعلان الأميركي جاء عشية زيار أجراها الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، لواشنطن، هي الأولى له خارج أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي في 24 فبراير الماضي.





وتنتشر منظومات باتريوت في عدة دول في العالم، سواء في القواعد الأميركية المنتشرة في تلك الدول، أو في الدول التي اشترتها أو تشغلها مثل هولندا، ألمانيا، اليابان، إسرائيل، السعودية، الكويت، تايوان، اليونان، إسبانيا، كوريا الجنوبية، الإمارات العربية، قطر، رومانيا، السويد، بولندا، والبحرين، وفقا لمجلة التايم.



ما هي منظومة "باتريوت"؟

باتريوت هو نظام صاروخي موجه (أرض – جو) تم نشره لأول مرة في الثمانينيات ويمكنه استهداف الطائرات وصواريخ كروز والصواريخ الباليستية قصيرة المدى، حسب "أسوشيتد برس".



وتتكون كل بطارية باتريوت من نظام إطلاق مثبت على شاحنة مع ثمانية قاذفات يمكنها استيعاب ما يصل إلى أربعة صواريخ اعتراضية لكل منها، ورادار أرضي ومحطة تحكم ومولد.



ومنظومة باتريوت التي تركب على شاحنات تتكون من ثلاثة أقسام هي رادار بإمكانه أن يكتشف ويعترض تلقائيا مقاتلة أو طائرة بدون طيار أو صاروخاً ضمن دائرة شعاعها أكثر من 100 كيلومتر، ومركز مراقبة يشغله ثلاثة عسكريين، وبطارية من الصواريخ الاعتراضية، وفقا لـ"فرانس برس". ولا تشارك الولايات المتحدة منظومات باتريوت عادة أو تبيعها لغير حلفائها، وهددت واشنطن في السابق بسحب المنظومات من تركيا، عضو حلف الناتو، في حال اشترت أنقرة منظومات دفاعية روسية.وتنتشر منظومات باتريوت في عدة دول في العالم، سواء في القواعد الأميركية المنتشرة في تلك الدول، أو في الدول التي اشترتها أو تشغلها مثل هولندا، ألمانيا، اليابان، إسرائيل، السعودية، الكويت، تايوان، اليونان، إسبانيا، كوريا الجنوبية، الإمارات العربية، قطر، رومانيا، السويد، بولندا، والبحرين، وفقا لمجلة التايم.ما هي منظومة "باتريوت"؟باتريوت هو نظام صاروخي موجه (أرض – جو) تم نشره لأول مرة في الثمانينيات ويمكنه استهداف الطائرات وصواريخ كروز والصواريخ الباليستية قصيرة المدى، حسب "أسوشيتد برس".وتتكون كل بطارية باتريوت من نظام إطلاق مثبت على شاحنة مع ثمانية قاذفات يمكنها استيعاب ما يصل إلى أربعة صواريخ اعتراضية لكل منها، ورادار أرضي ومحطة تحكم ومولد.ومنظومة باتريوت التي تركب على شاحنات تتكون من ثلاثة أقسام هي رادار بإمكانه أن يكتشف ويعترض تلقائيا مقاتلة أو طائرة بدون طيار أو صاروخاً ضمن دائرة شعاعها أكثر من 100 كيلومتر، ومركز مراقبة يشغله ثلاثة عسكريين، وبطارية من الصواريخ الاعتراضية، وفقا لـ"فرانس برس".





ويتم نشر بطاريات الولايات المتحدة في دول عدة حول العالم.



ويقول مدير مشروع الدفاع الصاروخي في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، توم كاراكو، إن نظام باتريوت "هو أحد أكثر أنظمة الدفاع الصاروخي الجوي تشغيلا وموثوقية وثباتا".



تكلفة "الباتريوت"

على مر السنين، تم تعديل نظام باتريوت وصواريخه باستمرار، وتبلغ تكلفة صاروخ الاعتراض الحالي لنظام باتريوت حوالي 4 ملايين دولار لكل جولة.



وتبلغ تكلفة القاذفات حوالي 10 ملايين دولار، حسبما أفاد مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS)، في تقرير الدفاع الصاروخي الصادر في تموز.



ولن يكون استخدام صواريخ باتريوت فعالا من حيث التكلفة، ولن يكون الخيار الأمثل لإسقاط "الطائرات الإيرانية دون طيار"، الأصغر والأرخص بكثير والتي كانت روسيا تشتريها وتستخدمها في أوكرانيا، وفقا لـ"أسوشيتد برس".



قال مارك كانسيان، وهو كولونيل احتياطي متقاعد من مشاة البحرية الأميركية ومستشار أول في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، إن إطلاق صاروخ بقيمة مليون دولار على طائرة مسيرة قيمتها 50 ألف دولار هو "اقتراح خاسر". وتعد صواريخ باتريوت عنصر أساسي في دفاعات حلف شمال الأطلسي على جناحه الشرقي، حسب "فرانس برس".ويتم نشر بطاريات الولايات المتحدة في دول عدة حول العالم.ويقول مدير مشروع الدفاع الصاروخي في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، توم كاراكو، إن نظام باتريوت "هو أحد أكثر أنظمة الدفاع الصاروخي الجوي تشغيلا وموثوقية وثباتا".تكلفة "الباتريوت"على مر السنين، تم تعديل نظام باتريوت وصواريخه باستمرار، وتبلغ تكلفة صاروخ الاعتراض الحالي لنظام باتريوت حوالي 4 ملايين دولار لكل جولة.وتبلغ تكلفة القاذفات حوالي 10 ملايين دولار، حسبما أفاد مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS)، في تقرير الدفاع الصاروخي الصادر في تموز.ولن يكون استخدام صواريخ باتريوت فعالا من حيث التكلفة، ولن يكون الخيار الأمثل لإسقاط "الطائرات الإيرانية دون طيار"، الأصغر والأرخص بكثير والتي كانت روسيا تشتريها وتستخدمها في أوكرانيا، وفقا لـ"أسوشيتد برس".قال مارك كانسيان، وهو كولونيل احتياطي متقاعد من مشاة البحرية الأميركية ومستشار أول في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، إن إطلاق صاروخ بقيمة مليون دولار على طائرة مسيرة قيمتها 50 ألف دولار هو "اقتراح خاسر".

قدرات الباتريوت

تواجه أوكرانيا مجموعة من التهديدات الروسية، وسيكون والباتريوت جيدا لردع التهديدات الروسية وخاصة الغارات الجوية.



وقال مسؤول عسكري كبير سابق مطلع على نظام باتريوت إن باتريوت "سيكون فعالا ضد الصواريخ الباليستية قصيرة المدى"، حسب "أسوشيتد برس".



وأشار المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إلى أن "بطارية واحدة من طراز باتريوت لها مدى إطلاق نار طويل، ولكنها لا تغطي سوى مساحة محدودة".



ويمكن لـ"الباتريوت"، حماية قاعدة عسكرية صغيرة بشكل فعال، ولكن لا يمكنها حماية مدينة كبيرة مثل كييف بشكل كامل.



وغالبا ما يتم نشر صواريخ باتريوت ككتيبة تضم أربع بطاريات. وللصاروخ باتريوت رادار أقوى وأفضل في التمييز بين الأهداف من نظام S-300 الذي كان يستخدمه الأوكرانيون في الحقبة السوفيتية.



ولا تزال "الباتريوت" قادرة على استهداف بعض الصواريخ الباليستية والطائرات، ويمكن أن تحمي كييف، إذا استمر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في تهديده المستمر بنشر "سلاح نووي تكتيكي"، حسب "أسوشيتد برس".



وصواريخ باتريوت التي أثبتت قدراتها على نطاق واسع في السنوات الأخيرة في العراق والخليج، قادرة على الحد بقوة من فعالية الضربات الروسية على أوكرانيا، وفقا لـ"فرانس برس".



وكشف بايدن في مؤتمر صحفي مع زيلينسكي أن أكثر من 50 دولة قدمت الدبابات وذخائر المدفعية ومنصات إطلاق الصواريخ المتقدمة ومليارات الدولارات لدعم أوكرانيا، مشيرا إلى "أننا نعمل مع حلفائنا على إصلاح شبكات الكهرباء التي تأثرت بالحرب الروسية".