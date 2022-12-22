19
o
بيروت
20
o
طرابلس
6
o
صور
20
o
جبيل
19
o
صيدا
19
o
جونية
17
o
النبطية
16
o
زحلة
16
o
بعلبك
6
o
بشري
19
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
على الرغم من التوترات بين البلدين.. "الدبلوماسية المخضرمة" سفيرة لأميركا لدى روسيا
Lebanon 24
22-12-2022
|
02:24
A-
A+
photos
0
A+
A-
صادق مجلس الشيوخ الأميركي، الأربعاء، على تعيين دبلوماسية تجيد الروسية سفيرة للولايات المتحدة في موسكو، وسط توتّرات شديدة مع روسيا منذ شنت الأخيرة هجومها على أوكرانيا.
وصوّت مجلس الشيوخ بـ93 صوتا مؤيّدا وصوتين معارضين على تعيين لين ترايسي، السفيرة الحالية للولايات المتحدة في أرمينيا والمسؤولة الثانية سابقا في السفارة الأميركية في موسكو، وهي أوّل امرأة تتبوّأ هذا المنصب الاستراتيجي.
Advertisement
وسبق للين ترايسي أن عملت في جمهوريات سوفيتية سابقة، هي جورجيا وكازاخستان وقرغيزستان وتركمانستان، وكانت أيضا بين 2006 و2009 أبرز الدبلوماسيين الأميركيين في مدينة بيشاور الباكستانية ونجت من هجوم نفّذه مسلّحون على سيارتها الرسمية.
وقال السناتور بوب مينينديز الذي يرأس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ: "حتّى لو واصل بوتين حربه الهمجية هذه، فإن الولايات المتحدة بحاجة إلى سفير يمثّلها في موسكو".
وصرّح أمام مجلس الشيوخ أن لين ترايسي "تتمتّع بالجرأة اللازمة لأداء هذه المهام في وجه حكومة معادية، ولتمثيل أميركا خارج نطاق الكرملين".
وتحلّ ترايسي محّل جون سوليفان، الذي عيّنه الرئيس السابق دونالد ترامب وتقاعد في سبتمبر.
وتشهد العلاقات الروسية الأميركية إحدى أسوأ أزماتها إثر الهجوم الروسي على أوكرانيا التي تلّقت من ذاك دعما كبيرا من إدارة الرئيس الديمقراطي جو بايدن، من أسلحة ومساعدات مالية، لكن البلدين أبقيا قنوات اتصال من وراء الستار وتفاوضا مرّتين على تبادل سجناء.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
"جنون" الدولار يتصدّر من جديد.. من يوقف القفزة "المرعبة"؟!
Lebanon 24
"جنون" الدولار يتصدّر من جديد.. من يوقف القفزة "المرعبة"؟!
06:00 | 2022-12-21
21/12/2022 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سماع دوي كبير في عين الرمانة.. وهذا ما تبيّن (فيديو)
Lebanon 24
سماع دوي كبير في عين الرمانة.. وهذا ما تبيّن (فيديو)
15:46 | 2022-12-21
21/12/2022 03:46:05
Lebanon 24
Lebanon 24
عن التعميم 161... ماذا أعلن حاكم مصرف لبنان؟ (صور)
Lebanon 24
عن التعميم 161... ماذا أعلن حاكم مصرف لبنان؟ (صور)
08:21 | 2022-12-21
21/12/2022 08:21:37
Lebanon 24
Lebanon 24
هل ينخفض دولار السوق الموازية بعد تعميم مصرف لبنان؟
Lebanon 24
هل ينخفض دولار السوق الموازية بعد تعميم مصرف لبنان؟
14:47 | 2022-12-21
21/12/2022 02:47:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سعر صرف الدولار مستمرّ بالإرتفاع... كم بلغ عصر اليوم؟
Lebanon 24
سعر صرف الدولار مستمرّ بالإرتفاع... كم بلغ عصر اليوم؟
09:45 | 2022-12-21
21/12/2022 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
05:00 | 2022-12-22
فاغنر تدرس استخدام "سلاح النساء" في حرب أوكرانيا
04:30 | 2022-12-22
منظومة باتريوت الأميركية.. قدرات خارقة ستقلب موازين الحرب في أوكرانيا
04:00 | 2022-12-22
صربيا تدق ناقوس الخطر.. "ما يحدث في كوسوفو ينذر بكارثة"
03:30 | 2022-12-22
بعد أكثر من شهرين على حدوثه.. هل روسيا وراء هجوم نورد ستريم؟
03:08 | 2022-12-22
بعد هجمات داعش.. تكتيك عراقي جديد لردع الإرهاب
03:00 | 2022-12-22
وزير الدفاع السعودي يبحث التعاون العسكري مع نظيره الفرنسي
فيديو
ميقاتي يحذر: لبنان على مفترق طرق.. ويدعو كافة المسؤولين السياسيين للترفع عن مصالحهم الضيقة
Lebanon 24
ميقاتي يحذر: لبنان على مفترق طرق.. ويدعو كافة المسؤولين السياسيين للترفع عن مصالحهم الضيقة
03:11 | 2022-12-22
22/12/2022 12:00:42
Lebanon 24
Lebanon 24
97 ضربة برأسي وحاولوا قطع لساني.. إعلامية لبنانية شهيرة تكشف تفاصيل تعرضها لمحاولة اغتيال (فيديو)
Lebanon 24
97 ضربة برأسي وحاولوا قطع لساني.. إعلامية لبنانية شهيرة تكشف تفاصيل تعرضها لمحاولة اغتيال (فيديو)
23:00 | 2022-12-17
22/12/2022 12:00:42
Lebanon 24
Lebanon 24
ظهرت بخاتم الماس.. هل تعلن هيفا وهبي خطوبتها قريباً؟ (فيديو)
Lebanon 24
ظهرت بخاتم الماس.. هل تعلن هيفا وهبي خطوبتها قريباً؟ (فيديو)
08:00 | 2022-12-10
22/12/2022 12:00:42
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact