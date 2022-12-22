على الرغم من التوترات بين البلدين.. "الدبلوماسية المخضرمة" سفيرة لأميركا لدى روسيا

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صادق مجلس الشيوخ الأميركي، الأربعاء، على تعيين دبلوماسية تجيد الروسية سفيرة للولايات المتحدة في موسكو، وسط توتّرات شديدة مع روسيا منذ شنت الأخيرة هجومها على أوكرانيا.وصوّت مجلس الشيوخ بـ93 صوتا مؤيّدا وصوتين معارضين على تعيين لين ترايسي، السفيرة الحالية للولايات المتحدة في أرمينيا والمسؤولة الثانية سابقا في السفارة الأميركية في موسكو، وهي أوّل امرأة تتبوّأ هذا المنصب الاستراتيجي.وسبق للين ترايسي أن عملت في جمهوريات سوفيتية سابقة، هي جورجيا وكازاخستان وقرغيزستان وتركمانستان، وكانت أيضا بين 2006 و2009 أبرز الدبلوماسيين الأميركيين في مدينة بيشاور الباكستانية ونجت من هجوم نفّذه مسلّحون على سيارتها الرسمية.وقال السناتور بوب مينينديز الذي يرأس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ: "حتّى لو واصل بوتين حربه الهمجية هذه، فإن الولايات المتحدة بحاجة إلى سفير يمثّلها في موسكو".