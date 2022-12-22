Advertisement

عربي-دولي

على الرغم من التوترات بين البلدين.. "الدبلوماسية المخضرمة" سفيرة لأميركا لدى روسيا

Lebanon 24
22-12-2022 | 02:24
A-
A+
Doc-P-1022213-638072979596707334.jpg
Doc-P-1022213-638072979596707334.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صادق مجلس الشيوخ الأميركي، الأربعاء، على تعيين دبلوماسية تجيد الروسية سفيرة للولايات المتحدة في موسكو، وسط توتّرات شديدة مع روسيا منذ شنت الأخيرة هجومها على أوكرانيا.

وصوّت مجلس الشيوخ بـ93 صوتا مؤيّدا وصوتين معارضين على تعيين لين ترايسي، السفيرة الحالية للولايات المتحدة في أرمينيا والمسؤولة الثانية سابقا في السفارة الأميركية في موسكو، وهي أوّل امرأة تتبوّأ هذا المنصب الاستراتيجي.
Advertisement

وسبق للين ترايسي أن عملت في جمهوريات سوفيتية سابقة، هي جورجيا وكازاخستان وقرغيزستان وتركمانستان، وكانت أيضا بين 2006 و2009 أبرز الدبلوماسيين الأميركيين في مدينة بيشاور الباكستانية ونجت من هجوم نفّذه مسلّحون على سيارتها الرسمية.

وقال السناتور بوب مينينديز الذي يرأس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ: "حتّى لو واصل بوتين حربه الهمجية هذه، فإن الولايات المتحدة بحاجة إلى سفير يمثّلها في موسكو".
وصرّح أمام مجلس الشيوخ أن لين ترايسي "تتمتّع بالجرأة اللازمة لأداء هذه المهام في وجه حكومة معادية، ولتمثيل أميركا خارج نطاق الكرملين".

وتحلّ ترايسي محّل جون سوليفان، الذي عيّنه الرئيس السابق دونالد ترامب وتقاعد في سبتمبر.

وتشهد العلاقات الروسية الأميركية إحدى أسوأ أزماتها إثر الهجوم الروسي على أوكرانيا التي تلّقت من ذاك دعما كبيرا من إدارة الرئيس الديمقراطي جو بايدن، من أسلحة ومساعدات مالية، لكن البلدين أبقيا قنوات اتصال من وراء الستار وتفاوضا مرّتين على تبادل سجناء.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:00 | 2022-12-22
04:30 | 2022-12-22
04:00 | 2022-12-22
03:30 | 2022-12-22
03:08 | 2022-12-22
03:00 | 2022-12-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website