Advertisement

عربي-دولي

الكرملين: زيارة زيلينسكي تؤكد على ضلوع واشطن فعليا في الصراع حتى آخر أوكراني

Lebanon 24
22-12-2022 | 06:00
A-
A+
Doc-P-1022285-638073094184944856.jpg
Doc-P-1022285-638073094184944856.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن زيارة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى واشنطن تؤكد على ضلوع الولايات المتحدة الأمريكية في الحرب بالوكالة ضد روسيا.

جاء ذلك في إفادته الصحفية اليوم الخميس، حيث تابع بيسكوف بأن مواصلة الإمدادات لأوكرانيا بالأسلحة الغربية لا تساهم في حل النزاع، وإنما "تؤدي فقط إلى إطالة معاناة الشعب الأوكراني"، مشيرا إلى أن زيارة زيلينسكي إلى واشنطن إنما تؤكد المواصلة الفعلية لواشنطن في القتال مع روسيا بشكل مباشر وغير مباشر، وحتى آخر أوكراني.
Advertisement

وعبر بيسكوف عن أسف موسكو لعدم وجود أي دعوات حقيقية للسلام، ولأن بايدن وزيلينسكي لم يظهرا أي استعداد محتمل للالتفات إلى المخاوف الروسية، مضيفا أن أحدا لم يتفوه بكلمة واحدة "تحذر السيد زيلينسكي من استمرار القصف الهمجي للمباني السكنية في قرى دونباس على سبيل المثال".

أما بشأن أنظمة "باتريوت" الأمريكية، قال بيسكوف إن شأنها شأن الأنواع الأخرى من الأسلحة التي يتم إمداد القوات المسلحة الأوكرانية بها، ستعد هدفا مشروعا للجيش الروسي، ولن يؤثر توسيع نطاق الأسلحة الموردة إلى أوكرانيا على تحقيق أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:00 | 2022-12-22
08:30 | 2022-12-22
08:00 | 2022-12-22
07:43 | 2022-12-22
07:30 | 2022-12-22
07:29 | 2022-12-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website