رئيس بيلاروسيا: نستعد للحرب

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أكد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الخميس، أنه لا يمكن استبعاد اندلاع حرب ضد بلاده، مشددا على الاستعداد لذلك السيناريو.وأضاف أن "هناك دولا على حدودنا تسعى لخلق توترات وسنرد عليها فورا"، مشيرا إلى أن القوات المسلحة ستظل في حالة انتشار دائم حتى إشعار آخر."لن نبتلع بيلاروسيا"تأتي تصريحات لوكاشينكو بعد يومين من زيارة نادرة قام بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى مينسك.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الزيارة أن بلاده لن تبتلع بيلاروسيا، داعياً إلى تعزيز العلاقات العسكرية مع هذا البلد الحليف إثر محادثات مع لوكاشينكو تلت هجوماً بطائرات مسيّرة على كييف تسبب في انقطاع التيار الكهربائي.وقال بوتين في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره البيلاروسي، يوم الاثنين، إثر المحادثات في مينسك "لا مصلحة لروسيا في ابتلاع أي كان. هذا بكل بساطة لا معنى له"."إجراءات مشتركة"وأعلن عن اتفاق توصل إليه الزعيمان خلال هذه المحادثات "الأساسية" لتعزيز تعاونهما في "كل الميادين"، لا سيما في قطاع الدفاع.كما لفت بوتين إلى "إجراءات مشتركة لضمان" أمن البلدين، و"تبادل شحنات أسلحة"، فضلا عن تصنيع مشترك للأسلحة. من جهته، قال لوكاشينكو "هل نستطيع حماية استقلالنا بمفردنا من دون روسيا؟ كلا"."لا نستطيع الاستغناء عن روسيا"وأضاف أن "روسيا تستطيع الاستغناء عنا، ولكننا لا نستطيع الاستغناء عنها. وإذا اعتقد أحد أنه قادر على أن يفصل بيننا اليوم فلن ينجح في ذلك".وقال لوكاشينكو لنظيره الروسي "الأوقات الصعبة تتطلب منا الإرادة السياسية والتركيز على تحقيق نتائج في جميع مواضيع جدول الأعمال الثنائي".مناورات عسكريةوقبل وصول الرئيس الروسي إلى مينسك، أعلنت موسكو أن قوّاتها العسكرية تجري مناورات عسكرية مع القوات البيلاروسية.ونشرت وزارة الدفاع الروسية صورا لمناورات عسكرية مع القوات البيلاروسية تظهر جنودا يقودون مدرّعات ويتمرّنون على ضربات مدفعية وقنص في ميدان كسته الثلوج.وفي تشرين الأول، أعلنت بيلاروسيا إنشاء قوّات إقليمية مشتركة مع موسكو انضمّ إليها آلاف المجنّدين الروس، فيما لم توضح أين تقام المناورات العسكرية ومدّة إجرائها.وأثار نشر جنود روس في بيلاروسيا مخاوف من أن تنضم القوات البيلاروسية إلى العمليات العسكرية في أوكرانيا.