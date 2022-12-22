إيران.. تفكيك 4 خلايا تجسس تعمل لصالح الموساد الإسرائيلي

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أعلنت وزارة الاستخبارات الإيرانية، اليوم الخميس، عن تفكيك 4 خلايا تجسس تعمل لصالح جهاز الموساد الإسرائيلي، كانت تخطط لشن عمليات إرهابية في إيران.ونقلت وسائل إعلام محلية، بينها وكالة أنباء "فارس"، بيانا لوزارة الاستخبارات، أعلنت فيه "تفكيك 4 خلايا تجسسية تعمل لصالح الموساد الصهيوني واعتقال جميع أعضائها في البلاد".وأشارت إلى أن الخلايا "كانت تنوي تنفيذ عمليات إرهابية".