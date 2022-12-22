كيف يبدو الوضع في أوكرانيا بعد 300 يوم من بدء الحرب؟

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وأوضحت الصحيفة في تقرير مشترك بين لوسيل ديكان وماريون كانو أن الحرب في أوكرانيا وصلت يومها الرمزي 300، ولا تزال نتائجها غير مؤكدة، وآخر مستجداتها عشية عيد الميلاد، أنه لا يوجد أمل في هدنة بحسب الكرملين، فأين نحن بعد كل هذه الفترة؟





وضع صعب ذكر موقع "الجزيرة" أنّ صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية قالت إن موسكو كانت تخطط لحرب سريعة في أوكرانيا، ولكن الكرملين، بعد 300 يوم من القتال، لا يزال يقدم الأمر رسميا على أنه "عملية عسكرية خاصة" رغم اعتراف الرئيس فلاديمير بوتين نفسه بأن الصراع قد يستمر "طويلا".وأوضحت الصحيفة في تقرير مشترك بين لوسيل ديكان وماريون كانو أن الحرب في أوكرانيا وصلت يومها الرمزي 300، ولا تزال نتائجها غير مؤكدة، وآخر مستجداتها عشية عيد الميلاد، أنه لا يوجد أمل في هدنة بحسب الكرملين، فأين نحن بعد كل هذه الفترة؟





وبعد 10 أشهر من الحرب، لا تزال المفاوضات مستبعدة تماما من جانب الأوكرانيين، ومسكوتا عنها من قبل روسيا، رغم "ميل بعض الغربيين لقبول فكرة التفاوض مع بوتين، مع استمرار دعمهم رسميا لأوكرانيا" حسب الباحث جول سيرغي فيديونين بالمعهد العالي للبحوث السياسية.





خسائر بشرية فادحة ومع أن القتال، الأسابيع الأخيرة، كان يميل إلى التباطؤ، لا تزال العديد من النقاط ساخنة على خط المواجهة الذي يبلغ طوله حوالي 1300 كيلومتر، وقد اعترف بوتين بأن الوضع "صعب للغاية" في المناطق الأربع التي تدعي موسكو ضمها، بل إن السلطات الأوكرانية تتوقع أن يحاول الروس شن هجوم بداية العام على العاصمة كييف.وبعد 10 أشهر من الحرب، لا تزال المفاوضات مستبعدة تماما من جانب الأوكرانيين، ومسكوتا عنها من قبل روسيا، رغم "ميل بعض الغربيين لقبول فكرة التفاوض مع بوتين، مع استمرار دعمهم رسميا لأوكرانيا" حسب الباحث جول سيرغي فيديونين بالمعهد العالي للبحوث السياسية.