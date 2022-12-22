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عربي-دولي

ماكرون يحذر من عواقب انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو

Lebanon 24
22-12-2022 | 09:00
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حذر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، من عواقب انضمام أوكرانيا المحتمل إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وأوضح أن روسيا ستنظر إلى ذلك كخطوة تصادمية.

واعتبر الرئيس الفرنسي أن سيناريو انضمام أوكرانيا إلى الحلف غير مرجح.
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وقال ماكرون في مقابلة مع صحيفة "موند": "ستنظر روسيا إلى انضمام أوكرانيا للناتو على أنه تصرف تصادمي ... وبغض النظر عما إذا كانت أوكرانيا ستنضم إلى الناتو، وهذا ليس السيناريو الأكثر ترجيحا، فإنه سيتعين عليها (روسيا) تقديم ضمانات أمنية (لأوكرانيا)".

وأوضح الرئيس الفرنسي أنه من الضروري أن تشمل بنية الأمن والاستقرار في المنطقة ضمانات أمنية ليس لأوكرانيا فقط، بل وأيضا لمولدوفا وأرمينيا وأذربيجان وجورجيا ثم بيلاروس.

وأكد أنه من غير الممكن التفكير في أمن هذه المنطقة من منظور الناتو فقط.
المصدر: روسيا اليوم
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