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بايدن يرتكب خطأ كبيراً... ماذا قال أمام زيلينسكي؟

Lebanon 24
22-12-2022 | 07:29
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رغم أنه كان يحاول القراءة من الورقة، إلا أن الرئيس الأميركي لم يفلح مجددا في تخطي هذه العملية البسيطة خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

وقال بايدن في كلمة له: "نحن بحاجة للتأكد من أن الحكومة الأوكرانية يمكن أن تستمر في تقديم الخدمات الأساسية للشعب الإيراني"، ويقصد بذلك الشعب الأوكراني.
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(روسيا اليوم)
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