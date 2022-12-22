بوتين يستعرض النووي وزيلينسكي في واشنطن... أين تسير الحرب؟

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ذكر موقع "سكاي نيوز" أنّه فيما كانت طائرة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، تتجه الأربعاء، نحو الولايات المتحدة في أول زيارة له خارج بلاده منذ بدء الحرب، كشف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن ملامح خطط بلاده العسكرية والردعية للعام المقبل، مؤكدا أن قوات بلاده النووية جاهزة بـ 91 بالمئة.وشدد بوتين على "الاستعداد القتالي للقوات النووية"، معتبرا ذلك بمثابة ضمان لسيادة روسيا ووحدة أراضيها"، فيما كانت تقارير غربية قد تحدثت مرارا عن احتمال لجوء موسكو إلى شن هجوم نووي تكتيكي.يرى خبراء عسكريون أن هذا التزامن بين زيارة زيلينسكي لواشنطن، وإعلان بوتين تزويد القوات النووية بالمنظومات فرط الصوتية والصواريخ العابرة للقارات الجديدة "ليس لها مثيل في العالم"، وما قابله من إعلان أميركي بمنح كييف منظومات الدفاع الجوي من طراز باتريوت، والتي يتوقع أن تشكل سلاحا ردعيا فعالا ضد الهجمات الروسية، مؤشر واضح على أن هذه الزيارة ستشكل مرحلة تحول في مجريات الصراع وتوازناته ميدانيا وسياسيا.ويرى محللون آخرون أن استعراض العضلات وتبادل الرسائل التصعيدية بين موسكو وواشنطن في الملعب الأوكراني، ردعي بالدرجة الأولى، من باب إيصال التصعيد للذروة تمهيدا لتنفيسه، وهو ما قد يفتح كوة في جدار الانسداد في الأزمة الأوكرانية، في ظل المعطيات الميدانية التي لا تشير لإمكانية الحسم العسكري للحرب لدى طرفيها .يقول الخبير الاستراتيجي والباحث غير المقيم بمعهد ستيمسون الأميركي للأبحاث، عامر السبايلة، إنّ "زيارة زيلينسكي لواشنطن مؤشر على أن الحرب دخلت مرحلة تخفيض عملياتي، لدرجة أن يتاح له السفر خارج بلاده في ظل ظروف قاهرة، وهذا يعني أننا أمام أحد سيناريوهين: الأول، التعايش مع حرب طويلة الأمد، حتى وإن كانت مضبوطة الايقاع وذات طابع دفاعي أوكراني لاستنزاف موسكو. والثاني، بداية الانتقال للدبلوماسية وبلوغ مرحلة طرح أفكار الحل السياسي والسلمي وآلياته التفاوضية.