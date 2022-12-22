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عربي-دولي

كوريا الجنوبية: قراصنة من الشمال سرقوا أصولا افتراضية بقيمة 1.2 مليار دولار

Lebanon 24
22-12-2022 | 09:30
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ذكر جهاز الاستخبارات في كوريا الجنوبية، أن قراصنة من كوريا الشمالية سرقوا 1.2 مليار دولار من العملات المشفرة وأصول افتراضية أخرى في السنوات الخمس الماضية.

وقالت وكالة الاستخبارات الرئيسية في كوريا الجنوبية إن "قدرة كوريا الشمالية على سرقة الأصول الرقمية تعتبر من بين الأفضل في العالم، بسبب تركيز البلاد على الجرائم الإلكترونية منذ تشديد العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الأمم المتحدة في عام 2017 ردا على تجاربها النووية والصاروخية".

وذكرت أن "التقديرات تشير إلى أن قراصنة كوريين شماليين ترعاهم الدولة سرقوا 1.5 تريليون وون كوري جنوبي (1.2 مليار دولار) من الأصول الافتراضية في جميع أنحاء العالم منذ عام 2017، بما في ذلك حوالي 800 مليار وون (626 مليون دولار) هذا العام وحده"، مشيرة إلى أن "أكثر من 100 مليار وون (78 مليون دولار) من الإجمالي جاءت من كوريا الجنوبية".

وأفادت بأنه "من المتوقع أن يقوم قراصنة كوريون شماليون بمزيد من الهجمات الإلكترونية العام المقبل لسرقة تقنيات كورية جنوبية متقدمة ومعلومات سرية حول السياسة الخارجية والأمن القومي لكوريا الجنوبية".

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المصدر: روسيا اليوم
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