الخارجية الروسية: موسكو تأسف لرفض يريفان المشاركة في لقاء حول معاهدة سلام مع باكو

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أعرب وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ونظيره الأذربيجاني، جيهون بيراموف، عن أسفهما لرفض يريفان المشاركة في محادثات مقررة في موسكو حول موضوع معاهدة سلام بين أرمينيا وأذربيجان.وجاء في بيان الخارجية الروسية، عقب محادثة هاتفية بين الوزيرين: "تم الإعراب عن الأسف لقرار يريفان رفض المشاركة في اجتماع وزيري خارجية أذربيجان وأرمينيا المقرر عقده في 23 ديسمبر في موسكو لمناقشة إعداد معاهدة سلام".كما ناقش الطرفان الوضع في منطقة مسؤولية وحدة حفظ السلام الروسية في قره باغ، والذي تفاقم على خلفية إغلاق ممر لاتشين.وأضاف البيان، "شدد الوزير لافروف على ضرورة الالتزام الصارم بالاتفاقيات الثلاثية (بين روسيا وأرمينيا وأذربيجان) لضمان الاتصالات دون عوائق بين قره باغ وأرمينيا على طول ممر لاتشين".