تعديل في الحكومة الأردنيّة... من هو وزير السياحة الجديد؟

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أجرى رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، اليوم الخميس، تعديلا على حكومته.وشمل التعديل قبول استقالة وزير السياحة نايف الفايز وتعيين مكرم القيسي خلفا له.وأوردت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" بيانا شمل تفاصيل التعديل وجاء فيه: "نحن عبد الله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بمقتضى المادة 35 من الدستور، وبناء على تنسيب رئيس الوزراء، نأمر بتعيين معالي السيد مكرم مصطفى عبد الكريم القيسي، وزيرا للسياحة والآثار".وأضاف البيان: "صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قبول استقالة معالي السيد نايف حميدي محمد الفايز، وزير السياحة والآثار من منصبه اعتبارا من تاريخ اليوم".وأدى الوزير القيسي اليمين الدستورية أمام الملك عبد الله، في قصر الحسينية.وحضر أداء اليمين الدستورية رئيس الوزراء بشر الخصاونة، ورئيس الديوان الملكي يوسف حسن العيسوي.