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عربي-دولي

بوتين: تسليم أنظمة "باتريوت" إلى أوكرانيا سيطيل الأزمة

Lebanon 24
22-12-2022 | 13:00
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صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن تسليم الولايات المتحدة منظومات الدفاع الجوي "باتريوت" سيؤدي إلى إطالة أمد الأزمة، مشيرا إلى أنه سيكون لدى القوات الروسية "الترياق" لها.
 
وقال بوتين: "أولئك الذين يعارضوننا يتوقعون أن هذا من المفترض أن يكون سلاحا دفاعيا.. حسنا، سنضع ذلك في الاعتبار.. وسيكون هناك دائما ترياق له. إنهم يفعلون ذلك عبثا، هذا الأمر مجرد إطالة لأمد الأزمة في أوكرانيا".
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وأضاف بوتين، أنظمة "باتريوت" قديمة، ولا تعمل مثل الأنظمة الروسية "إس-300"، و"الترياق لها سيكون موجودا دائما.

وتابع: "هذا نظام قديم إلى حد ما.. لا يعمل مثل إس-300..ومع ذلك، يفترضون أنه سلاحا دفاعيا".
 
(روسيا اليوم) 
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