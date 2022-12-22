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زيلينسكي يلتقي بالرئيس البولندي أثناء عودته من الولايات المتحدة

Lebanon 24
22-12-2022 | 16:59
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أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يوم الخميس، أنه التقى بالرئيس البولندي أندريه دودا أثناء عودته من زيارته إلى الولايات المتحدة.

وكتب زيلينسكي على "تيليغرام": "في طريق عودتي إلى الوطن، التقيت بصديق أوكرانيا، الرئيس البولندي أندريه دودا. وقد لخصنا نتائج العام الذي جلب تحديات تاريخية بسبب حرب واسعة النطاق.. ناقشنا الخطط الاستراتيجية للمستقبل والعلاقات الثنائية والتفاعلات على المستوى الدولي في عام 2023".
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ووصل زيلينسكي إلى واشنطن يوم الأربعاء، حيث أجرى محادثات مع الرئيس الأميركي جو بايدن وألقى كلمة أمام الكونغرس.

وفي وقت سابق، ذكرت وسائل الإعلام أن عددا من الجمهوريين في الكونغرس الأميركي، على الرغم من الترحيب الحار بزيلينسكي، ليسوا مستعدين بعد للالتزام بمواصلة المساعدة المالية لأوكرانيا.

وقال منظم البرلمان في مجلس النواب ستيفن سكاليس، إن هناك مخاوف بشأن ما إذا كانت الأموال ستذهب إلى وجهتها المقصودة.

وقال زعيم الجمهوريين في مجلس النواب الأميركي كيفين مكارثي، الذي يدعو إلى قطع المساعدات الأمريكية لأوكرانيا، والذي كان حاضرا في الاجتماع، إن موقفه بشأن هذه القضية لم يتغير بعد خطاب زيلينسكي.
 
(روسيا اليوم) 
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