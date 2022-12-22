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عربي-دولي

تشاووش أوغلو وبلينكن يبحثان الملفين السوري والأوكراني

Lebanon 24
22-12-2022 | 14:30
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أجرى وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، يوم الخميس، محادثات هاتفية مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، تناولت الملفين السوري والأوكراني ومحاربة الإرهاب.

كما ناقش الوزيران العلاقات الثنائية وملفات إقليمية ودولية ذات اهتمام مشترك.
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وشدد تشاووش أوغلو خلال المحادثات على أن تركيا ستواصل بحزم حربها ضد الإرهاب في سوريا.
 
(روسيا اليوم)
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