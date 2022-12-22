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عربي-دولي

توقيف ضابط مخابرات ألماني يشتبه بتجسسه لصالح روسيا

Lebanon 24
22-12-2022 | 15:00
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اعتقلت السلطات في ألمانيا موظفا بجهاز الاستخبارات الألماني، للاشتباه في تعاونه مع أجهزة المخابرات الروسية، بحسبما أعلنه اليوم الخميس، مكتب المدعي العام الألماني في كارلسروه.

وقال مكتب المدعي العام الألماني في بيان: "في عام 2022، أرسل الموقوف إلى جهاز المخابرات الروسية معلومات حصل عليها في سياق أنشطته المهنية".
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وبحسب صحيفة "دي فيلت"، فإن "عددا آخر من موظفي دائرة الاستخبارات الاتحادية الألمانية" يقعون في دائرة الاشتباه أيضا، إلا أنّه لم يتم إجراء أي اعتقالات أخرى. كما لم تذكر الصحيفة أي تفاصيل أخرى.
 
(روسيا اليوم) 
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