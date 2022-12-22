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عربي-دولي

الخزانة الأميركية تفرض عقوبات جديدة على شركات روسية

Lebanon 24
22-12-2022 | 15:30
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أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأميركية، فرض عقوبات جديدة على عدد من شركات الشحن الروسية.

وتشمل قائمة عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، الشركات ذات الصلة بالشحن، على سبيل المثال، معهد أبحاث الهندسة البحرية، وشركة Morinformsystem Agat، وكذلك معهد أبحاث Prometheus التابع لشركة معهد "كورشاتوف"، ومعهد "إليكتروبريبور" ومعهد "علم المحيطات".
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وبحسب بيان الوزارة، بشكل إجمالي تم تضمين عشرة كيانات قانونية في القائمة.
 
(روسيا اليوم) 
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