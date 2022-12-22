Advertisement

عربي-دولي

انفجار يهز ليل المغرب... اليكم ما حصل

Lebanon 24
22-12-2022 | 16:20
A-
A+
Doc-P-1022452-638073484711140504.jpg
Doc-P-1022452-638073484711140504.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
هز انفجار قوي مدينة المحمدية في المغرب مساء اليوم الخميس، حيث شبّ حريق في أحد خزانات الغاز بالقرب من الميناء الذي يعتبر أهم معبر للمحروقات في البلد.

وأكد رئيس نقابة الغاز والبترول التابعة لاتحاد الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الحسين اليماني نشوب الحريق في أحد خزانات الغاز غير بعيد عن ميناء المحمدية.
Advertisement

وشدد اليماني على أنه توجد بالقرب من الخزان الذي نشب فيه الحريق خزانات أخرى، تعود ملكيتها لشركات توزيع الوقود الذي يستورد منه المغرب 94% من حاجياته.

وتضم المدينة، التي تبعد عن العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء بنحو 25 كيلومترا، مصفاة البترول الوحيدة المغلقة منذ ثمانية أعوام، كما تشكلت حول مينائها خزانات شركات الوقود.

ويتحدث اليماني عن انفجار قوي حدث في خزان الغاز الواقع بمنطقة الشلالات بالمحمدية جراء الحريق، مضيفا أن الدخار غطى أرجاء المدينة.

واستبد الهلع بالعديد من الأسر في المدينة التي غادرت منازلها، بينما هرع عناصر الوقاية المدنية إلى عين المكان من أجل إخماد الحريق.

وتعتبر المحمدية منطقة مهمة لتزويد المغرب بالغاز، خاصة عبر مينائها الذي أعدّ منذ سنوات من أجل استيراد الوقود وتخزينه."الحرة" 
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:35 | 2022-12-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:00 | 2022-12-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:45 | 2022-12-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:09 | 2022-12-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:43 | 2022-12-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
19:00 | 2022-12-22
18:30 | 2022-12-22
18:00 | 2022-12-22
17:30 | 2022-12-22
17:00 | 2022-12-22
16:59 | 2022-12-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website