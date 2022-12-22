انفجار يهز ليل المغرب... اليكم ما حصل

Advertisement

هز انفجار قوي مدينة المحمدية في المغرب مساء اليوم الخميس، حيث شبّ حريق في أحد خزانات الغاز بالقرب من الميناء الذي يعتبر أهم معبر للمحروقات في البلد.وأكد رئيس نقابة الغاز والبترول التابعة لاتحاد الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الحسين اليماني نشوب الحريق في أحد خزانات الغاز غير بعيد عن ميناء المحمدية.وشدد اليماني على أنه توجد بالقرب من الخزان الذي نشب فيه الحريق خزانات أخرى، تعود ملكيتها لشركات توزيع الوقود الذي يستورد منه المغرب 94% من حاجياته.وتضم المدينة، التي تبعد عن العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء بنحو 25 كيلومترا، مصفاة البترول الوحيدة المغلقة منذ ثمانية أعوام، كما تشكلت حول مينائها خزانات شركات الوقود.ويتحدث اليماني عن انفجار قوي حدث في خزان الغاز الواقع بمنطقة الشلالات بالمحمدية جراء الحريق، مضيفا أن الدخار غطى أرجاء المدينة.واستبد الهلع بالعديد من الأسر في المدينة التي غادرت منازلها، بينما هرع عناصر الوقاية المدنية إلى عين المكان من أجل إخماد الحريق.وتعتبر المحمدية منطقة مهمة لتزويد المغرب بالغاز، خاصة عبر مينائها الذي أعدّ منذ سنوات من أجل استيراد الوقود وتخزينه."الحرة"