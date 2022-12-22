تحرك روسي في القطب الشمالي.. هذا ما كشفته الأقمار الاصطناعية

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كشفت "سي إن إن" أن روسيا تعمل على توسيع قواعدها العسكرية في القطب الشمالي، حسب صور أقمار اصطناعية حصلت عليها الشبكة الإخبارية الأميركية.وتظهر الصور سلسلة من أجهزة الرادار والمدارج الروسية التي خضعت للتطوير مؤخرا، وتكشف، وفقا لـ"سي إن إن"، عن "تقدم مستمر في تحصين وتوسيع منطقة يقول المحللون إنها ذات أهمية حيوية للاستراتيجية الدفاعية لروسيا".وتأتي هذه التطورات في وقت تتعرض به موارد موسكو المادية والعسكرية لضغوط كبيرة، من جراء الحرب التي تشنها على أوكرانيا منذ نحو 10 أشهر.