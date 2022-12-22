15
o
بيروت
17
o
طرابلس
6
o
صور
17
o
جبيل
16
o
صيدا
17
o
جونية
12
o
النبطية
11
o
زحلة
11
o
بعلبك
6
o
بشري
16
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
تحرك روسي في القطب الشمالي.. هذا ما كشفته الأقمار الاصطناعية
Lebanon 24
22-12-2022
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت "سي إن إن" أن روسيا تعمل على توسيع قواعدها العسكرية في القطب الشمالي، حسب صور أقمار اصطناعية حصلت عليها الشبكة الإخبارية الأميركية.
وتظهر الصور سلسلة من أجهزة الرادار والمدارج الروسية التي خضعت للتطوير مؤخرا، وتكشف، وفقا لـ"سي إن إن"، عن "تقدم مستمر في تحصين وتوسيع منطقة يقول المحللون إنها ذات أهمية حيوية للاستراتيجية الدفاعية لروسيا".
Advertisement
وتأتي هذه التطورات في وقت تتعرض به موارد موسكو المادية والعسكرية لضغوط كبيرة، من جراء الحرب التي تشنها على أوكرانيا منذ نحو 10 أشهر.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
سنة صعبة يعيشها مواليد هذا البرج في الـ 2023 .. هذا ما توقعته ماغي فرح
Lebanon 24
سنة صعبة يعيشها مواليد هذا البرج في الـ 2023 .. هذا ما توقعته ماغي فرح
03:35 | 2022-12-22
22/12/2022 03:35:52
Lebanon 24
Lebanon 24
هؤلاء تسببوا بارتفاع الدولار.. وطريقة واحدة تؤدي لانخفاضه
Lebanon 24
هؤلاء تسببوا بارتفاع الدولار.. وطريقة واحدة تؤدي لانخفاضه
04:45 | 2022-12-22
22/12/2022 04:45:44
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن أملاك الممثلة ستيفاني صليبا... هذا ما قرّرته القاضيّة غادة عون
Lebanon 24
بشأن أملاك الممثلة ستيفاني صليبا... هذا ما قرّرته القاضيّة غادة عون
10:09 | 2022-12-22
22/12/2022 10:09:28
Lebanon 24
Lebanon 24
"ما عاد ولا علاج أو دواء يمشي عليي".. ممثل وكاتب لبناني شهير يكشف وضعه الصحي الخطير (صورة)
Lebanon 24
"ما عاد ولا علاج أو دواء يمشي عليي".. ممثل وكاتب لبناني شهير يكشف وضعه الصحي الخطير (صورة)
04:43 | 2022-12-22
22/12/2022 04:43:14
Lebanon 24
Lebanon 24
ستار أكاديمي لن يصور في بيروت.. وهذه الإعلامية اللبنانية ستكون بديلة هيلدا خليفة!
Lebanon 24
ستار أكاديمي لن يصور في بيروت.. وهذه الإعلامية اللبنانية ستكون بديلة هيلدا خليفة!
03:38 | 2022-12-22
22/12/2022 03:38:10
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
01:00 | 2022-12-23
بايدن يزود أوكرانيا بـ"منظومة باتريوت"... اليكم التفاصيل
00:30 | 2022-12-23
هل تستفيد موسكو من "حرب صغيرة" داخل الناتو؟
00:19 | 2022-12-23
الرئيس التونسي يدعو الحكومة للسيطرة على التضخم
00:09 | 2022-12-23
الصين تفرض عقوبات على أميركيين اثنين رداً على عقوبات واشنطن
00:07 | 2022-12-23
"إبقاء خطوط الاتصال مفتوحة" محور اتصال بين بلينكن ونظيره الصيني
00:00 | 2022-12-23
ظروف جوية قاسية... هذا ما ستعاني منه بعض الوليات في أميركا
فيديو
تحت عمق 1000 متر.. "مفاجأة" في قاع المحيط وفيديو يرصد
Lebanon 24
تحت عمق 1000 متر.. "مفاجأة" في قاع المحيط وفيديو يرصد
05:00 | 2022-12-22
23/12/2022 08:17:30
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي يحذر: لبنان على مفترق طرق.. ويدعو كافة المسؤولين السياسيين للترفع عن مصالحهم الضيقة
Lebanon 24
ميقاتي يحذر: لبنان على مفترق طرق.. ويدعو كافة المسؤولين السياسيين للترفع عن مصالحهم الضيقة
03:11 | 2022-12-22
23/12/2022 08:17:30
Lebanon 24
Lebanon 24
97 ضربة برأسي وحاولوا قطع لساني.. إعلامية لبنانية شهيرة تكشف تفاصيل تعرضها لمحاولة اغتيال (فيديو)
Lebanon 24
97 ضربة برأسي وحاولوا قطع لساني.. إعلامية لبنانية شهيرة تكشف تفاصيل تعرضها لمحاولة اغتيال (فيديو)
23:00 | 2022-12-17
23/12/2022 08:17:30
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact