Advertisement

عربي-دولي

تحرك روسي في القطب الشمالي.. هذا ما كشفته الأقمار الاصطناعية

Lebanon 24
22-12-2022 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1022473-638073710523667433.jpg
Doc-P-1022473-638073710523667433.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت "سي إن إن" أن روسيا تعمل على توسيع قواعدها العسكرية في القطب الشمالي، حسب صور أقمار اصطناعية حصلت عليها الشبكة الإخبارية الأميركية.

وتظهر الصور سلسلة من أجهزة الرادار والمدارج الروسية التي خضعت للتطوير مؤخرا، وتكشف، وفقا لـ"سي إن إن"، عن "تقدم مستمر في تحصين وتوسيع منطقة يقول المحللون إنها ذات أهمية حيوية للاستراتيجية الدفاعية لروسيا".
Advertisement

وتأتي هذه التطورات في وقت تتعرض به موارد موسكو المادية والعسكرية لضغوط كبيرة، من جراء الحرب التي تشنها على أوكرانيا منذ نحو 10 أشهر.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:35 | 2022-12-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:45 | 2022-12-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:09 | 2022-12-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:43 | 2022-12-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:38 | 2022-12-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
01:00 | 2022-12-23
00:30 | 2022-12-23
00:19 | 2022-12-23
00:09 | 2022-12-23
00:07 | 2022-12-23
00:00 | 2022-12-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website