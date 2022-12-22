كوريا الشمالية ترد على "تقديمها ذخائر لروسيا"

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علقت كوريا الشمالية على اتهامات وتقارير صحفية، قالت إن بيونغيانغ قدمت ذخائر لروسيا من أجل استخدامها في حربها الدائرة بأوكرانيا.ونفت وزارة الخارجية في كوريا الشمالية الاتهامات، قائلة إن صفقة من هذا القبيل "لم تحدث قط" بين البلدين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية الجمعة بالتوقيت المحلي.وقال متحدث باسم الوزارة في بيان نقلته الوكالة الرسمية: "التقرير الكاذب لوسائل الإعلام اليابانية أن كوريا قدمت ذخائر لروسيا، هو أبشع هراء ولا يستحق أي تعليق أو تفسير".كما كانت واشنطن قالت إن مجموعة "فاغنر" الروسية العسكرية الخاصة استلمت شحنة أسلحة من كوريا الشمالية، للمساعدة في تعزيز موقف القوات الروسية في أوكرانيا.