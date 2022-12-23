ظروف جوية قاسية... هذا ما ستعاني منه بعض الوليات في أميركا

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ألغت شركات طيران أميركية أكثر من 4400 رحلة جوية كانت مقررة الخميس والجمعة وسط عاصفة شتوية قوية تجتاح الولايات المتحدة تزامنا مع بداية موسم السفر في موسم الأعياد الذي يتوقع البعض أن يكون الأكثر ازدحاما على الإطلاق.ووفقا لموقع "فلايت أوير" لتتبع حركة الطائرات تقرر إلغاء أكثر من 2350 رحلة جوية بالولايات المتحدة الخميس و2120 رحلة أخرى، الجمعة، بينما ألغت شركة أمتراك للسكك الحديدية الخاصة بالركاب رحلات عشرات القطارات خلال عيد الميلاد، مما يربك خطط عشرات الآلاف للسفر لقضاء العطلات.وتأجلت 8450 رحلة أخرى، الخميس، تشمل أكثر من ثلث الرحلات التي تسيرها شركات أميركان إيرلاينز ويونايتد إيرلاينز وساوث وست إيرلاينز.وتحذر السلطات الأميركية من العاصفة، وقالت إنها تحدث "مرة واحدة فقط في كل جيل".وقال الرئيس الأميركي، جو بايدن، الخميس: "من فضلكم خذوا هذه العاصفة على محمل الجد... أشجع الجميع على الاستماع إلى التحذيرات على المستوى المحلي... الوضع خطير".وأعلنت عدة ولايات حالة الطوارئ، ومن بينها أوكلاهوما وكنتاكي، فيما ستنخفض الحرارة بشدة وصولا إلى تكساس في جنوبي البلاد.وستتأثر منطقة الغرب الأوسط والبحيرات العظمى خصوصا في نهاية هذا الأسبوع مع ظهور عواصف ثلجية.ويمكن أن تهب عواصف بسرعة تصل إلى 80 كلم في الساعة، ما قد يتسبب في سقوط أشجار وانقطاع التيار الكهربائي.وبحسب السلطات، من المحتمل أن تتسبب الثلوج والرياح في حدوث عواصف ثلجية في أماكن معينة، ما يجعل أي تنقل "خطيرا بل مستحيلا في بعض الأحيان".وقالت إدارة الطيران الفيدرالية، الخميس، إن العاصفة الشتوية تسببت في هبوب عاصفة ثلجية بالغرب الأوسط، مع توقع اضطرابات كبيرة في السفر في شيكاغو وديترويت ومنيابوليس سانت بول.وحذرت دلتا إيرلاينز، التي ألغت 140 رحلة، الخميس، من أصل 4400 و90 رحلة، يوم الجمعة، وفقا لموقع فلايت أوير، من أن "حالات إلغاء إضافية ستكون ضرورية الجمعة مع استمرار تأثير العاصفة على العمليات في ديترويت والشمال الشرقي".وقالت أمتراك إنها ألغت عشرات من رحلات القطارات في الغرب الأوسط خلال عيد الميلاد بسبب الطقس، منها رحلات في ميشيغان وإيلينوي وميزوري وأخرى بين نيويورك وشيكاغو.وقال مسافر يدعى براندون ماتيس (24 عاما) في مطار لاغوارديا في نيويورك إن رحلته ألغيت. ويسعى ماتيس للوصول إلى أتلانتا بولاية جورجيا لينضم إلى بقية أفراد عائلته في احتفالات عيد الميلاد.وأضاف "نحاول البحث على هواتفنا واكتشاف مسارات أخرى. ربما حتى ركوب حافلة إلى أتلانتا، الأمر الذي سيستغرق 21 ساعة تقريبا... ولكننا سنفعل أي شيء لنصل إلى هناك".وتأثر موسم العام الماضي بتفشي كوفيد-19 بين العاملين مما أجبر شركات طيران على إلغاء آلاف الرحلات الجوية.وأعلنت شركات طيران أميركية هذا الأسبوع أنها ستلغي رسوم تعديل الحجوزات وفروق الأسعار للركاب في عدد من المناطق المتضررة.ويرجح أيضا أن تكون الطرق مزدحمة، مع توقع تنقل 102 مليون أميركي برا لقضاء العطل، وفق جمعية السيارات الأميركية.ستؤثر عاصفة شتوية كبيرة على كل ولاية تقريبا وستجلب ما تسميه دائرة الأرصاد الجوية الوطنية "حدثا يحدث مرة واحدة كل جيل" من شأنه أن يشل السفر في بعض أكثر أيام السفر ازدحاما في السنة، وفقا لشبكة CNN.