19
o
بيروت
20
o
طرابلس
8
o
صور
19
o
جبيل
19
o
صيدا
19
o
جونية
16
o
النبطية
19
o
زحلة
18
o
بعلبك
8
o
بشري
19
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
الأزهر عن قرار طالبان بحرمان تعليم الفتيات: يناقض الشريعة
Lebanon 24
23-12-2022
|
02:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
وجّه شيخ الأزهر أحمد الطيب رسالة إلى العالم، خصّ بها فتيات ونساء أفغانستان، بعد إصدار حركة طالبان قراراً بحظر التعليم الجامعي للفتيات والنساء.
وقال إن "الأزهر يأسف أشدَّ الأسف لصدور قرار من السلطات في أفغانستان بمنع الفتيات الأفغانيَّات من التعليم الجامعي"، مؤكدا أنه قرار يتناقض والشريعة الإسلامية، ويصدم دعوتها الصريحة للرجال والنساء في أن يطلبوا العلم من المهدِ إلى اللَّحدِ".
Advertisement
وأضاف أن دعوة الإسلام أثمرت عقولًا جبَّارة من نوابغ النساء في تاريخ الإسلام العلمي والسياسي والثقافي، ولا زالت مصدر فخر وإعجاب لكل مسلم مخلص لله ورسوله وشريعته.
وتساءل شيخ الأزهر "كيف غاب عن مصدري هذا القرار ما يزيد عن ألفي حديث شريف في أصح الكتب عند أهل السُّنَّة روتها زوج النبي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها؟".
كذلك تساءل "كيف غاب عن هؤلاء ما حفل به تاريخ المسلمين من رائدات وأعلام في مجال العلم والتعليم والسياسة وناهضات المجتمعات الإسلامية قديمًا وحديثًا؟".
قرار صادم
إلى ذلك، أكد شيخ الأزهر أن هذا القرار الصادم لضمائر المسلمين وغير المسلمين ما كان ينبغي ولا يليق أن يصدر من أي مسلم، فضلًا عن أن يتمسَّك به ويزهو بإصداره، قائلا إنه ومعه علماء الأزهر قاطبة، وهم مُنتشرون في بقاع الأرض كلها يعبرون عن رفضهم لهذا القرار واعتباره قرارًا لا يمثِّلُ شريعة الإسلام، ويتناقض جذريًّا مع دعوة القرآن الكريم.
وحذر شيخ الأزهر المسلمين وغير المسلمين من أن يعتقدوا أو يظنوا أو يتوهَّموا أن القول بتحريم تعليم النساء والفتيات أمر يقره الإسلام، وإنَّما ينكره أشدَّ الإنكار، وهو سلب لحق من الحقوق الشرعية التي كفلها الإسلام للنساء كما كفلها للرجال سواء بسواء، والقول بغير ذلك افتراء على هذا الدين القَيِّم، مشيرا إلى أن الإسلام هو الدين الذي فرض طلب العلم على كل مسلمٍ ومسلمةٍ.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بشأن أملاك الممثلة ستيفاني صليبا... هذا ما قرّرته القاضيّة غادة عون
Lebanon 24
بشأن أملاك الممثلة ستيفاني صليبا... هذا ما قرّرته القاضيّة غادة عون
10:09 | 2022-12-22
22/12/2022 10:09:28
Lebanon 24
Lebanon 24
سعر صرف الدولار... كم بلغ عصر اليوم؟
Lebanon 24
سعر صرف الدولار... كم بلغ عصر اليوم؟
09:45 | 2022-12-22
22/12/2022 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار السوق الموازية.. على أي تسعيرة أقفل؟
Lebanon 24
دولار السوق الموازية.. على أي تسعيرة أقفل؟
13:45 | 2022-12-22
22/12/2022 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
للعاملين في القطاع العام... يمكنكم استلام رواتبكم ابتداء من هذا التاريخ
Lebanon 24
للعاملين في القطاع العام... يمكنكم استلام رواتبكم ابتداء من هذا التاريخ
11:39 | 2022-12-22
22/12/2022 11:39:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر عن الكهرباء... ماذا في آخر المستجدات؟
Lebanon 24
خبر عن الكهرباء... ماذا في آخر المستجدات؟
10:43 | 2022-12-22
22/12/2022 10:43:42
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
08:10 | 2022-12-23
طائرة رجل أعمال قادم من دبي تهبط في إسرائيل... ما القصة؟
08:00 | 2022-12-23
صواريخ "فتّاكة" ستدخلْ أوكرانيا.. ماذا تعرفون عن "نظام باتريوت"؟
07:38 | 2022-12-23
بعد انتهاء المونديال.. ماذا كسبت قطر؟
07:30 | 2022-12-23
ما هي رسالة بايدن للعام الجديد 2023؟
07:00 | 2022-12-23
عن إنفاق المشجعين في مونديال قطر.. ماذا كشفت الأرقام؟
06:40 | 2022-12-23
قتيلان وجرحى في إطلاق نار في باريس... والشرطة تُحذّر: إبتعدوا عن هذه المنطقة
فيديو
تحت عمق 1000 متر.. "مفاجأة" في قاع المحيط وفيديو يرصد
Lebanon 24
تحت عمق 1000 متر.. "مفاجأة" في قاع المحيط وفيديو يرصد
05:00 | 2022-12-22
23/12/2022 15:16:56
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي يحذر: لبنان على مفترق طرق.. ويدعو كافة المسؤولين السياسيين للترفع عن مصالحهم الضيقة
Lebanon 24
ميقاتي يحذر: لبنان على مفترق طرق.. ويدعو كافة المسؤولين السياسيين للترفع عن مصالحهم الضيقة
03:11 | 2022-12-22
23/12/2022 15:16:56
Lebanon 24
Lebanon 24
97 ضربة برأسي وحاولوا قطع لساني.. إعلامية لبنانية شهيرة تكشف تفاصيل تعرضها لمحاولة اغتيال (فيديو)
Lebanon 24
97 ضربة برأسي وحاولوا قطع لساني.. إعلامية لبنانية شهيرة تكشف تفاصيل تعرضها لمحاولة اغتيال (فيديو)
23:00 | 2022-12-17
23/12/2022 15:16:56
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact