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إقتصاد
روسيا قد تقلص إنتاج النفط رداً على سقف الأسعار
Lebanon 24
23-12-2022
|
04:00
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نقلت وكالة الإعلام الروسية الجمعة، عن نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك قوله إن روسيا قد تقلص إنتاجها من النفط، بما يتراوح بين خمسة وسبعة بالمئة في أوائل عام 2023، فيما ترد على فرض حدود قصوى لأسعار خامها ومنتجاتها النفطية بوقف المبيعات للدول التي تدعم تلك الحدود.
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كما نقلت وكالة "تاس" الروسية للأنباء عن نوفاك قوله إن التخفيضات قد تتراوح بين 500 ألف و700 ألف برميل يومياً.
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