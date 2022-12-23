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عربي-دولي

"إبقاء خطوط الاتصال مفتوحة" محور اتصال بين بلينكن ونظيره الصيني

Lebanon 24
23-12-2022 | 00:07
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بحث وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن مع نظيره الصيني وانج يي في اتصال هاتفي، الحاجة لإبقاء خطوط اتصال مفتوحة بين البلدين، وإدارة العلاقات بين الولايات المتحدة والصين بـ"مسؤولية".

وذكرت الخارجية الأميركية أن بلينكن "أثار مخاوف مرتبطة بالحرب الروسية ضد أوكرانيا"، و"التهديدات التي تشكلها على الأمن والاستقرار الاقتصادي العالمي".
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وناقش الوزيران أيضاً تطورات الوضع المرتبطة بفيروس كورونا، وفق الخارجية الأميركية، التي أشارت إلى أن بلينكن شدد على "أهمية الشفافية بالنسبة للمجتمع الدولي".
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