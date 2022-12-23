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عربي-دولي

الصين تفرض عقوبات على أميركيين اثنين رداً على عقوبات واشنطن

Lebanon 24
23-12-2022 | 00:09
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قالت وزارة الخارجية الصينية، الجمعة، إنها فرضت عقوبات على أميركيين اثنين، رداً على عقوبات أميركية استهدفت اثنين من المسؤولين الصينيين بشأن حقوق الإنسان في التبت.

وتستهدف العقوبات المؤرخ مايلز يو، وتود شتاين، وهما موظفان في اللجنة التنفيذية للكونجرس الأميركي بشأن الصين.
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وستدخل هذه العقوبات حيز التنفيذ اعتباراً من الجمعة، وفقاً لقرار تنفيذي وقعه وزير الخارجية الصيني وانج يي.

وستجمد بكين بموجب العقوبات، جميع أصولها في الصين، وستحظر أي منظمة أو فرد داخل البلاد من التعامل معهما. كما يُمنعان، مع أفراد أسرهما من دخول الصين.
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