الرئيس التونسي يدعو الحكومة للسيطرة على التضخم

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دعا الرئيس التونسي قيس سعيد الخميس، حكومته للسيطرة على معدلات التضخم التي تسببت في غلاء الأسعار ونقص بعض المواد الأساسية في الأسواق.وقالت الرئاسة التونسية في بيان إن سعيد أكد في اجتماعه مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن "على ضرورة التصدي للاحتكار وتوفير كل المواد التي يحتاجها المواطن والسيطرة على التضخم".وارتفع معدل التضخم في تونس ليبلغ مستويات قياسية (9.8%) في شهر نوفمبر الماضي وتسبب في ارتفاع الاسعار وشح العديد من المواد الأساسية في الأسواق.وأشار سعيد إلى أن "القضايا الحقيقية للشعب التونسي هي قضايا اقتصادية واجتماعية بالأساس وليست القضايا التي يفتعلها كل يوم من يريدون التنكيل بالتونسيات والتونسيين في قوتهم ومعاشهم".