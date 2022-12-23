حريق في حاملة الطائرات الروسية الوحيدة

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اندلع حريق على متن حاملة الطائرات الروسية الوحيدة، الخميس، وفق وسائل إعلام رسمية روسية.وشهدت حاملة الطائرات "الأدميرال كوزنيتسوف"، التابعة للبحرية الروسية، حريقا صغيرا، بينما كانت تخضع لأعمال إصلاح في حوض السفن بميناء مورمانسك القطبي، وفقا لوكالتي الأنباء تاس وريا نوفوستي.ونقلت الوكالتان عن أليكسي راخمانوف، رئيس شركة بناء السفن المتحدة المملوكة للدولة التي تشرف على صيانة كبيرة لحاملة الطائرات، قوله إنه سرعان ما أخمد الحريق ولم يسبب إصابات.