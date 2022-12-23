بوتين يستغل أدنى ثغرة في التصميم الغربي: فرصة أخيرة للنصر

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن الدافع الأساسي لزيارته المفاجئة لواشنطن هو الحصول على "أسلحة والمزيد من الأسلحة والمزيد من الأسلحة" للحفاظ على دفاع بلاده البطولي ضد العدوان الروسي.

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وبحسب صحيفة "ذا تليغراف" البريطانية، "ومع ذلك، بينما قامت النخبة السياسية في واشنطن بفرش السجادة الحمراء تكريماً للزعيم الأوكراني في أول رحلة خارجية له منذ بدء الأعمال العدائية قبل 10 أشهر، كان هناك معنى آخر لزيارة زيلينسكي المؤقتة في أميركا. إنه يائس لضمان بقاء الولايات المتحدة ثابتة في دعمها للقضية الأوكرانية".

وتابعت الصحيفة، "إن الخط الرسمي لإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن يتمثل في أنها لا تزال ملتزمة تجاه أوكرانيا، حيث تقدم الولايات المتحدة الجزء الأكبر من الأسلحة التي مكنت جيشها من إلحاق سلسلة من الهزائم المهينة ضد الخصم الروسي. وبمناسبة وصول زيلينسكي إلى واشنطن الأربعاء، أعلنت الولايات المتحدة أنها ستزود أوكرانيا بصواريخ باتريوت. هذه هي أكثر أنظمة الدفاع الجوي الأميركية تقدمًا، وستمكّن أوكرانيا من اعتراض موجات الطائرات المسيرة الإيرانية الصنع التي تستهدف بنيتها التحتية الحيوية".

وأضافت الصحيفة، "ومع ذلك، هناك نفحة من الاسترضاء في الهواء على جانبي المحيط الأطلسي بشأن قضية أوكرانيا، حيث حث سياسيون بارزون في أميركا وأوروبا زيلينسكي على التفكير في الدخول في مفاوضات سلام مع الزعيم الروسي فلاديمير بوتين. بدأ بايدن في هذه الخطوة في تشرين الثاني عندما عرض الجلوس مع بوتين "لمعرفة ما يدور في ذهنه"، في حين يحرص كل من المستشار الألماني أولاف شولتز، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على إجراء حوار مع الكرملين".

وبحسب الصحيفة، "في غضون ذلك، في بريطانيا، ورد أن رئيس الوزراء ريشي سوناك أمر بمراجعة مساهمة المملكة المتحدة في الصراع، مما أثار مخاوف من أنه يبحث عن طرق لتقليص الدعم الذي تلقته كييف خلال فترة ولاية سلفه بوريس جونسون في داونينغ ستريت. بينما غرد سوناك أنه يقف إلى جانب أوكرانيا "طوال الطريق" بعد زيارته للبلاد الشهر الماضي، أثار قرار الدعوة إلى ما يرقى إلى "تحليل التكلفة والعائد" لمساهمة بريطانيا، والتي تبلغ حاليًا حوالي 7 مليارات جنيه إسترليني، مخاوف من أنه ربما يبحث عن حل وسط. من المؤكد أن هذه الخطوة أثارت قلق الزعيم الأوكراني الذي، وفقًا لمصادر أمنية في الحكومة البريطانية، كان يوجه نداءات متكررة إلى رئيس الوزراء يحثه على البقاء حازمًا".

وتابعت الصحيفة، "سيصاب زيلينسكي بالإحباط أكثر من الاقتراح الذي قدمه الجنرال مارك ميلي، رئيس هيئة الأركان المشتركة للولايات المتحدة، بأن "نافذة" لمحادثات السلام بين كييف وموسكو يمكن أن تفتح خلال أشهر الشتاء. وقد قوض هذا إصرار الزعيم الأوكراني على أنه لا يمكن إجراء حوار بينما تحافظ روسيا على احتلالها غير الشرعي للأراضي الأوكرانية. في مواجهة احتمال حدوث تآكل كارثي محتمل في الدعم الغربي، شعر زيلينسكي بوضوح أنه ليس لديه خيار آخر سوى مغادرة ملجأه في كييف والقيام برحلة محفوفة بالمخاطر إلى واشنطن لدعم القضية الأوكرانية. من المؤكد أن أي تراجع من قبل القادة الغربيين عن دعم أوكرانيا في هذه المرحلة سيكون له نتائج عكسية. فبدلاً من تشجيع الروس على الدخول في مفاوضات، لن يؤدي ذلك إلا إلى تعزيز إيمان بوتين بأنه قادر على تحقيق أهدافه من خلال القوة".

وأضافت الصحيفة، "إن السبب في غزو بوتين لأوكرانيا في المقام الأول هو أنه كان يعتقد أن الغرب كان ضعيفًا للغاية ومنقسما على الدفاع عن أوكرانيا، وهو افتراض غير معقول قائم على الانسحاب الفوضوي العام الماضي من أفغانستان من قبل قوات الناتو. حتى الآن، مع تعرض الروس لسلسلة من الهزائم المريرة في ساحة المعركة، يتطلع بوتين إلى استغلال أدنى ثغرة في التصميم الغربي. من المؤكد أن الإشارات المختلطة القادمة من واشنطن وعواصم غربية أخرى تخاطر بإرسال رسالة خاطئة إلى موسكو مفادها أنها تستثمر في الاستسلام أكثر من إنهاء الضم غير القانوني لروسيا".

وبحسب الصحيفة، "إن مراوغة بايدن بشأن إرسال صواريخ باتريوت إلى أوكرانيا مثال على ذلك. قصفت الصواريخ الروسية والطائرات بدون طيار الإيرانية البنية التحتية الحيوية لأوكرانيا لأسابيع في محاولة متعمدة لإضعاف الروح المعنوية للبلاد. لكن بدلاً من تزويد كييف بالوسائل لوقف القصف، تردد بايدن، خوفًا من أن يؤدي ذلك إلى تصعيد إضافي في الصراع من موسكو. في الواقع، العكس هو الصحيح. فالسبب الوحيد الذي دفع بوتين لشن هجومه الهمجي على إمدادات الطاقة والمياه في أوكرانيا هو أنه لم يعد لديه القوة لهزيمة أوكرانيا في ساحة المعركة، وبالتالي اضطر إلى اللجوء إلى أساليب أخرى. لو كان بايدن قد أعطى أوكرانيا صواريخ باتريوت قبل ذلك بكثير، لما كان الروس قادرين على إلحاق الكثير من البؤس بالمدنيين، وكان بوتين سيتعرض لضغوط أكبر لإنهاء ما يسمى بـ"عمليته العسكرية الخاصة".

وختمت الصحيفة، "إن الطريقة الوحيدة للتعامل مع مستبدين مثل بوتين، كما أوضح زيلينسكي بشكل مثير للإعجاب، هي أن تظهر لهم أنك جاد وحازم بما تقوم به. إن الفشل في التصرف بشكل حاسم، كما كان يجب أن يدرك بايدن وحلفاؤه الآن، لن يؤدي إلا إلى إطالة أمد الحرب".