رئيس وزراء العراق: لدينا خطط واعدة في مجال النفط والغاز

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قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الجمعة، إن بلاده لديها "خطط واعدة" في مجال النفط والغاز.وذكر السوداني في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، التي تزور بغداد، أن بلاده حريصة على "تزويد إيطاليا بما تحتاجه من النفط والغاز". وأشار إلى أن هناك شركات إيطالية تعمل في العراق، وعبر عن أمله في عمل المزيد من الشركات المتخصصة بمجال البنى التحتية، ومجال الاستثمار في الغاز بالبلاد.من جانبها، أبدت رئيسة الوزراء الإيطالية دعم بلادها لأمن واستقرار العراق، واستعدادها للاستمرار في العمل معه، مؤكدة اهتمام روما بوجود الشركات الإيطالية في هذا البلد.