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عربي-دولي

عن إنفاق المشجعين في مونديال قطر.. ماذا كشفت الأرقام؟

Lebanon 24
23-12-2022 | 07:00
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أنفقت قطر المليارات من الدولارات ضمن استعداداتها لاحتضان لكأس العالم 2022، غير أن البيانات الأولية، تشير أيضاً إلى أن المشجعين أنفقوا، بدورهم مبالغ كبيرة خلال حضورهم المباريات.

وبحسب بيانات شركة "فيزا" الراعي الرسمي للحدث، فقد أنفق المشجعون في الملاعب بقطر، 39 بالمئة أكثر مما فعلوا في الدورة التي احتضنتها روسيا عام 2018.
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وتخص هذه المعطيات، الإنفاق الذي تم فقط عبر البطاقات التي تحمل علامة Visa التجارية، وهي البطاقات الوحيدة المقبولة في الملاعب.

وتصدر قائمة المشجعين المنفقين في الملاعب، كل من جمهور المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة والمكسيك والمملكة المتحدة.

وشهدت المباراة النهائية التي جمعت الأرجنتين وفرنسا يوم 18 كانون الأول، أكبر  معدل إنفاق بين جميع المباريات.

ويأمل منظمو البطولة في قطر، بحسب بلومبرغ، أن يوفر كأس العالم دفعة بقيمة 17 مليار دولار لاقتصاد البلاد، وأن يكون نقطة انطلاق تطوير قطاعات السياحة والترفيه.

ورجحت وكالة "رويترز" أنه إلى حدود منتصف الحدث، لم يصل العدد الإجمالي للزوار إلى 1.2 مليون الذي توقعته قطر، خلال البطولة التي استمرت لمدة شهر.

وشكلت المسابقة نجاحاً مالياً للاتحاد الدولي لكرة القدم، الذي قال إنه حقق 7.5 مليار دولار في هذه الدورة التي تجرى كل أربع سنوات، أي ما يزيد بمليار دولار عما كان متوقعاً.
 
(الحرة - رويترز)

عربي-دولي

رياضة

كأس العالم2022

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