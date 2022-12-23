ما هي رسالة بايدن للعام الجديد 2023؟

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وفي رسالته المتلفزة من البيت الأبيض الذي الذي تحلى بزينة الكريسماس، قال بايدن: "آمل أن نأخذ بضع لحظات للتفكير بصمت، وأن نعثر على هذا الهدوء الذي يكتنف عيد الميلاد، وأن ننظر بحقّ إلى بعضنا البعض، ليس كديمقراطيين وجمهوريين (...) بل كأميركيين، كبشر متشابهين".وأضاف: "ما يوحّدنا أقوى بكثير ممّا يفرّقنا"، معرباً لمواطنيه عن أطيب التمنّيات بمناسبة عيد الميلاد المجيد الذي يصادف هذا العام يوم الأحد.