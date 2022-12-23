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ما هي رسالة بايدن للعام الجديد 2023؟

Lebanon 24
23-12-2022 | 07:30
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أعرب الرئيس الأميركي، جو بايدن، الخميس، في رسالة إلى الأمّة بمناسبة عيد الميلاد المجيد عن أمله في أن تشهد الولايات المتّحدة "انطلاقة جديدة" تتخلّص فيها من "السمّ الذي أصاب حياتنا السياسية وجعلنا في مواجهة بعضنا البعض".
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وفي رسالته المتلفزة من البيت الأبيض الذي الذي تحلى بزينة الكريسماس، قال بايدن: "آمل أن نأخذ بضع لحظات للتفكير بصمت، وأن نعثر على هذا الهدوء الذي يكتنف عيد الميلاد، وأن ننظر بحقّ إلى بعضنا البعض، ليس كديمقراطيين وجمهوريين (...) بل كأميركيين، كبشر متشابهين".

وأضاف: "ما يوحّدنا أقوى بكثير ممّا يفرّقنا"، معرباً لمواطنيه عن أطيب التمنّيات بمناسبة عيد الميلاد المجيد الذي يصادف هذا العام يوم الأحد. 

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