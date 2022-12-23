"الموساد الإسرائيليّ": إيران لن تمتلك أسلحة نووية

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حذر رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) دافيد برنياع، الخميس، من نوايا إيران المستقبلية التي تحاول إبقاءها سراً لتعميق وتوسيع إمدادات الأسلحة المتطورة لروسيا.وقال برنياع في كلمة خلال تكريم لعناصر الموساد نظم في ديوان الرئيس الإسرائيلي، أنه "حتى اليوم، بشكل عبثي، هناك عناصر في الغرب تدعو إلى توقيع اتفاقية مع إيران وتتجاهل بشكل صارخ الأكاذيب الإيرانية الواردة في الاتفاقية نفسها".وأضاف: "أكرر التزامي، كما قلت هنا العام الماضي، بأن إيران لن تمتلك أسلحة نووية، ليس في الأعوام القريبة، أبدا. هذا هو التزامي، هذا هو التزام الموساد".وحذر أيضاً من "نوايا طهران التوسع في مشروع تخصيب اليورانيوم، ونواياها بتعزيز الإضرار بالدول الإسلامية الصديقة في المنطقة بشتى السبل".وحول الاحتجاجات في إيران، قال برنياع إنه "مر نحو 100 يوم على اندلاع الاحتجاجات الشعبية في إيران وقوتها لا تضعف. النظام الإيراني اختار التعامل معها بوحشية غير محدودة، وإطلاق النار العشوائي على النساء والفتيات وحتى الأطفال. المئات يقتلون في الشوارع، وهم عاجزون وعُزّل".