البيت الأبيض يكشف سراً عن "فاغنر الروسية".. ما هو؟

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وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي، إن مسؤولي الاستخبارات الأميركية توصلوا إلى أن كوريا الشمالية أرسلت شحنة أسلحة أولية تضمنت صواريخ ومقذوفات الشهر الماضي.وأضاف: "تشير تقديراتنا إلى أن كمية المواد المرسلة إلى فاغنر لن تغير آليات أرض المعركة في أوكرانيا. لكننا بالطبع نشعر بقلق من أن تخطط كوريا الشمالية لإرسال مزيد من المعدات العسكرية".وعبر البيت الأبيض عن قلق إزاء تنامي ضلوع فاغنر في الحرب، فيما تنشط على الأخص في منطقة دونباس شرقي أوكرانيا.وقال كيربي إنه في وقائع محددة، كان مسؤولو الجيش الروسي حتى "تابعين لقيادة فاغنر".وتابع أن تقديرات بلاده تشير الآن إلى أن فاغنر تتمتع بنحو 50 ألف فرد يقاتلون في أوكرانيا، بينهم 10 آلاف متعهد و40 ألف مجند جندتهم الشركة من سجون.ووفقا للولايات المتحدة، فإن فاغنر التي يملكها حليف الرئيس فلاديمير بوتين، يفغيني بريغوجين، تنفق نحو 100 مليون دولار شهريا خلال القتال، وفقا لما قاله كيربي.وتتهم دول غربية وخبراء الأمم المتحدة مرتزقة فاغنر بعدد من انتهاكات حقوق الإنسان في أنحاء أفريقيا، خاصة في جمهورية أفريقيا الوسطى وليبيا ومالي.وفرضت واشنطن عقوبات على فاغنر منذ العام 2017. وكشفت وزارة التجارة الأميركية، الأربعاء، عن قيود تصدير جديدة تستهدف فاغنر في محاولة لتقييد وصولها إلى تكنولوجيا وإمدادات.وكانت روسيا لجأت أيضا لإيران للحصول على طائرات مسيرة تستخدمها في القتال بأوكرانيا.وكشف البيت الأبيض في وقت سابق أن موسكو تتطلع إلى تزويدها بمدفعية من كوريا الشمالية.