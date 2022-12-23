Advertisement

عربي-دولي

لتفادي "مواجهة مباشرة" مع أميركا.. مسؤول يُعلن ما تأمله روسيا

Lebanon 24
23-12-2022 | 06:30
A-
A+
Doc-P-1022606-638073977870153759.jpg
Doc-P-1022606-638073977870153759.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال مسؤول دبلوماسي كبير في روسيا، إن بلاده تأمل في أن تتحلى الولايات المتحدة بما يكفي من الحكمة، لتفادي المواجهة المباشرة بين البلدين.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية، الجمعة، عن مدير دائرة أميركا الشمالية في وزارة الخارجية الروسية ألكسندر دارشيف قوله، إنه في حال لم تكن هناك حكمة أميركية، فقد ستصبح العلاقات الدبلوماسية المقطوعة بين البلدين واقعا.
Advertisement

وأعرب دارشيف عن أمله في أن تظهر الولايات المتحدة قدرا كافيا من التعقل لمنع وصول العلاقات مع روسيا إلى مرحلة الصدام المباشر.

وأكد الدبلوماسي الروسي أن الولايات المتحدة هي التي بدأت في تدمير العلاقات الثنائية مع روسيا.

وتابع: "واشنطن اختارت عزل نفسها عن موسكو، لكنها تحاول التهرب من مسؤوليتها، وكأن شخصا آخر هو الذي دفع العلاقات بين البلدين نحو نقطة اللاعودة".

علاقات متوترة جداً

وشهدت العلاقات الروسية الأميركية تدهوراً متسارعاً، منذ وصول الرئيس جو بايدن إلى البيت الأبيض في كانون الأول 2021. ولم تفلح قمة جمعته مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، في حلحلة الملفات العالقة بينهما صيف ذلك العام.

لكن العلاقات دخلت مرحلة خطيرة مع اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في 24 شباط الماضي، وما تبعها من فرض الولايات المتحدة عقوبات لا مثيل لها على موسكو، علماً أن واشنطن قدمت دعماً عسكرياً بمليارات الدولارات إلى كييف، وكان آخرها نظام الدفاع الصاروخي "باتريوت" قبل يومين.

في المقابل، يقول بوتين إن أميركا بمد كييف بالأسلحة تعمل على إطالة أمد الصراع، مشيرا إلى واشنطن سعت منذ وقت طويل لتقسيم روسيا.

والخميس، اتهم الكرملين الولايات المتحدة بإدارة حرب بالوكالة في أوكرانيا، بعد أن مدت الأخيرة بنظام "باتريوت".
 
(سكاي نيوز عربية)

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:10 | 2022-12-23
08:00 | 2022-12-23
07:38 | 2022-12-23
07:30 | 2022-12-23
07:00 | 2022-12-23
06:40 | 2022-12-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website