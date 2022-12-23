الكرملين يحسم الجدل.. هل سيلتقي بايدن بوتين؟

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ونفى بيسكوف أي اتصالات بين واشنطن وموسكو لترتيب لقاء بين رئيسي البلدين، مؤكدا أن أنه لا علم لبلاده بإعداد أوكرانيا لأي خطة سلام جديدة.وأضاف: "موسكو استمعت إلى تصريحات فولوديمير زيلينسكي حول التسوية، لكن تلك التصريحات لم تراع الحقائق الفعلية على الأرض".وتابع ردا على سؤال حول انخفاض وتيرة توريد المعدات العسكرية من قبل الاتحاد الأوروبي إلى كييف قائلا: "روسيا تحرز تقدما في تحقيق أحد أهداف العملية الخاصة المتمثلة في نزع السلاح من أوكرانيا".