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عربي-دولي

بيع "عبارة مهينة" لرئيسة وزراء نيوزيلندا... كم بلغت قيمتها؟

Lebanon 24
23-12-2022 | 11:00
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شهد أحد المزادات أغرب عرض في العالم، حيث بيعت نسخة موقعة من نص كلمات مهينة وجهتها رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا آرديرن، لأحد زعماء المعارضة بما يساوي أكثر من 63200 دولار أميركي.

وقال الشخص الذي كسب المزاد، واسمه جوليان شورتن، إن عليه الحصول على قرض لمساعدته في دفع ثمن الإطار الذي بلغ ما يساوي 52 ألف جنيه إسترليني.
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كما أضاف شورتن، في حديثه للصحافيين، أنه سعيد بما اشتراه. وقال "هذه لحظة مهمة في التاريخ السياسي لنيوزيلندا".

ويحتوي النص المعروض في المزاد على تعليق رئيسة الوزراء النيوزيلندية الهجومي عقب سجال حاد بينها وبين زعيم حزب ACT المعارض ديفيد سيمور.

حيث قالت له بهدوء "يا له من أحمق متعجرف"، لكن الصوت كان مسموعا بسبب الميكروفون المشغل.

وبدأت القصة عندما اقترح سيمور التحدي من أجل جمع تبرعات لمؤسسة خيرية تهتم بمرضى سرطان البروستاتا.

وكانت رئيس الوزراء النيوزيلندية قد غضبت حين طلب منها سيمور زعيم الحزب اليميني المذكور خلال نقاش برلماني، أن تعطي مثالا على خطأ اقترفته، ومن ثم اعتذرت عنه بشكل لائق وأصلحته.

وقد التقط مايكروفون آرديرن العبارة وسجلت في ملفات الجلسة بعد أن طالبها سيمور بالاعتذار.

ثم اتفق الطرفان، وهما خصمان سياسيان في العادة، على تحويل الأمر إلى لفتة إيجابية، حيث وقع كلاهما نسخة من محضر الجلسة الذي يتضمن العبارة المسيئة، ثم وضعت العبارة في إطار وبيعت في مزاد على الإنترنت.

وأضاف "حين اقترحت الأمر عليها، وافقت في الحال. لقد تأثرت كثيرا بطيبة الذين دخلوا المزاد ".
 
 
(العربية)

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