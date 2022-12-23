قتيلان وجرحى في إطلاق نار في باريس... والشرطة تُحذّر: إبتعدوا عن هذه المنطقة

أعلنت السلطات الفرنسية عن مقتل شخصين وإصابة 4 بإطلاق النار في وسط باريس.

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وقد تم توقيف المشتبه به، وهو رجل يبلغ من العمر 60 عاما.وأطلقت الشرطة الفرنسية تحذيرا للمواطنين، بالابتعاد عن منطقة "رو دونغيه" في الدائرة العاشرة وسط باريس، بسبب عملية أمنية دائرة.وقالت الشرطة: "عملية شرطة جارية الآن. تم القبض على شخص. تجنبوا هذه المنطقة وأفسحوا المجال لسيارات الإسعاف بالدخول".