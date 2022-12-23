طائرة رجل أعمال قادم من دبي تهبط في إسرائيل... ما القصة؟

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أفادت "هيئة البث الإسرائيلية" بهبوط طائرة خاصة برجال أعمال، قادمة من دبي، في مطار بن غوريون الدولي اضطراريا.وقالت الهيئة اليوم الجمعة، إن الطائرة، وهي من طراز "هوكر" كانت قادمة من دبي وعلى متنها 5 أشخاص.وأعلنت حالة الطوارئ في المطار قبل هبوط الطائرة بسلام، حيث تم اكتشاف خلل في أحد دواليبها، فيما لم يصدر بعد توضيح رسمي من أي جهة.