أغرقت المدينة وجرفت السيارات... السيول تجتاح مكة المكرمة (فيديو)

شهدت منطقة مكة المكرمة في السعودية، اليوم الجمعة، سيولا جارفة أغرقت مناطق المدينة وجرفت السيارات في الشوارع،.





وتداول نشطاء مقاطع فيديو تظهر غرق مناطق واسعة، خاصة في مكة، حيث تكدست السيارات في حي العتيبية بعد أن جرفتها السيول القوية.

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سيول مكة اشوه انها ما طولت كان علوم pic.twitter.com/KtLz4bKnGY — Rashid_Almethen (@rashidalmethen) December 23, 2022

سيول مكة وجده وغيرها .

اين انتم يا زراعة وبلديات من استغلالها بدلا من هدرها وعدم التصريف لها داخل المدينة وما تؤدي اليه من كوارث وخسائر مادية وبشرية

الادارة الوزارية المركزية تحتاج تواجد اكثر ودراسة ووضع حلول وعدم الاعتماد على الفروع فالبعض لا يتنبه او عاجز عن وضع حلول والرفع بها pic.twitter.com/dsKx4RfqcY — محمد عبدالله العامري (@buabdall2) December 23, 2022

(روسيا اليوم)