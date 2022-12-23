أغرقت المدينة وجرفت السيارات... السيول تجتاح مكة المكرمة (فيديو)

سيول مكة اشوه انها ما طولت كان علوم pic.twitter.com/KtLz4bKnGY
— Rashid_Almethen (@rashidalmethen) December 23, 2022
سيول مكة اشوه انها ما طولت كان علوم pic.twitter.com/KtLz4bKnGY
سيول مكة وجده وغيرها .
اين انتم يا زراعة وبلديات من استغلالها بدلا من هدرها وعدم التصريف لها داخل المدينة وما تؤدي اليه من كوارث وخسائر مادية وبشرية
الادارة الوزارية المركزية تحتاج تواجد اكثر ودراسة ووضع حلول وعدم الاعتماد على الفروع فالبعض لا يتنبه او عاجز عن وضع حلول والرفع بها pic.twitter.com/dsKx4RfqcY
— محمد عبدالله العامري (@buabdall2) December 23, 2022
سيول مكة وجده وغيرها .
اين انتم يا زراعة وبلديات من استغلالها بدلا من هدرها وعدم التصريف لها داخل المدينة وما تؤدي اليه من كوارث وخسائر مادية وبشرية
الادارة الوزارية المركزية تحتاج تواجد اكثر ودراسة ووضع حلول وعدم الاعتماد على الفروع فالبعض لا يتنبه او عاجز عن وضع حلول والرفع بها pic.twitter.com/dsKx4RfqcY