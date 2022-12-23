بايدن يتجنب الإجابة ويُغادر المنصة... شاهدوا الفيديو

تجنب الرئيس الأميركي جو بايدن، الإجابة عن أسئلة الصحفيين حول أوكرانيا بعد إلقاء خطاب عيد الميلاد على الأمة، واستدار وغادر القاعة مسرعا.



وأنهى بايدن حديثه، وبعد أن سمع أسئلة الصحفيين، استدار وخرج مسرعا من القاعة، ومن بين الموضوعات التي أثيرت مشكلة الحدود الجنوبية للولايات المتحدة واحتمال إنهاء الأزمة الأوكرانية في عام 2023.

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(روسيا اليوم)