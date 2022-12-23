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إقتصاد
بايدن يوقع ميزانية الدفاع الأميركية لعام 2023
Lebanon 24
23-12-2022
|
16:30
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أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأميركي جو بايدن، وقع اليوم الجمعة، على ميزانية الدفاع في البلاد للسنة المالية 2023، بقيمة 850 مليار دولار.
وقال الرئيس الأميركي في بيان أصدرته إدارته: "اليوم وقعت على قانون.. مخصصات الدفاع الوطني للسنة المالية 2023".
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وزادت ميزانية الدفاع المخصصات إلى مستوى قياسي بلغ 847.3 مليار دولار من 778 مليار دولار العام الماضي، منها عشرة مليارات دولار مخصصة للمساعدة العسكرية لتايوان و800 مليون لأوكرانيا، وستة مليارات دولار أخرى ستستخدم لـ "احتواء روسيا في أوروبا".
ووفقا للوثيقة، سيتم العمل على السعي لاستبعاد روسيا من عدد من المنظمات الدولية، بما في ذلك مجموعة العشرين، لفرض عقوبات على المشاركة في معاملات الذهب والعملات الأجنبية مع روسيا الاتحادية، وتحظر تبادل المعلومات بشأن الدفاع الصاروخي مع الجانب الروسي.
(روسيا اليوم)
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