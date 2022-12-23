منسقة الأمم المتحدة غير مرغوب بها في بوركينا فاسو!

أعلنت بوركينا فاسو أن منسقة الأمم المتحدة في واغادوغو، باربرا مانزي، "شخص غير مرغوب به" وطلبت منها مغادرة البلاد اليوم.





وجاء في بيان "خارجية" بوركينا فاسو، ان "باربرا مانزي، المنسقة المقيمة لمنظمة الأمم المتحدة، أُعلنت شخص غير مرغوب به على أراضي بوركينا فاسو. لذلك طلب منها مغادرة بوركينا فاسو في هذا اليوم 23 كانون الاول 2022"، من دون إبداء سبب رسمي لطردها.

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