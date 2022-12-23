إتصالات تركية مع روسيا وأوكرانيا على أعلى مستوى

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال مكالمة هاتفية أجراها مع رئيس الوزراء الهولندي مارك روته اليوم، أن أنقرة تواصل اتصالاتها الدبلوماسية مع كل من روسيا وأوكرانيا على أعلى مستوى.





وأشار مكتب الرئيس التركي إلى أن"الزعيمين ناقشا خلال المحادثة العلاقات التركية الهولندية والقضايا الإقليمية".

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