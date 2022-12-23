تقديرات صينية بإصابة 37 مليون شخص بكورونا في يوم واحد

ذكرت أكبر هيئة صحية حكومية في الصين أنه ربما قد أصيب ما يقرب من 37 مليون شخص بالبلاد بكورونا في يوم واحد هذا الأسبوع، ما يجعل تفشي الفيروس بالبلاد، هو الأكبر في العالم إلى حد بعيد. وذكرت وكالة بلومبيرغ للأنباء اليوم الجمعة أنه وفقاً لمحضر اجتماع داخلي للجنة الصحة الوطنية الصينية، الذي عُقد يوم الأربعاء الماضي، فإن ما يصل إلى 248 مليون شخص، أو ما يوازي 18% من السكان، ربما قد أصيبوا بالفيروس في الأيام العشرين الأولى من كانون الأول الجاري.
وإذا كانت الأرقام صحيحة، سيجعل معدّل الإصابة هذا، الرقم القياسي اليومي السابق البالغ حوالي 4 ملايين إصابة في كانون الثاني الماضي، ضئيلاً للغاية.
وأدّى التخلص السريع من جانب بكين لقيود سياسة صفر كوفيد إلى تفشي متحور أوميكرون شديد العدوى بلا قيود بين سكان ليست لديهم سوى مستويات متدنية من المناعة الطبيعية.
ووفقاً لتقديرات اللجنة، أصيب بالفيروس أكثر من نصف المقيمين في إقليم سيشوان، بجنوب غرب الصين، والعاصمة بكين.