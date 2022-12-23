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عربي-دولي

عاصفة شتوية "غير مسبوقة" تجتاح الولايات المتحدة

Lebanon 24
23-12-2022 | 18:30
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أفادت خدمة الطقس الوطنية الأميركية اليوم الجمعة بأن أكثر من 200 مليون شخص أو ما يقرب من 60 بالمئة من سكان الولايات المتحدة يتعرضون حالياً لعاصفة قطبية لم تشهد البلاد مثلها منذ 40 عاماً ما دعا السلطات المعنية إلى إصدار تحذيرات لأكثر من نصف السكان من مخاطر العاصفة الشتوية.
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وجاء في تقرير أصدرته هيئة الأرصاد الجوية الوطنية أن العاصفة الثلجية القادمة من كندا تضرب حالياً رقعة واسعة من الولايات المتحدة عبر ولايات أوكلاهوما في المنطقة الجنوبية الوسطى إلى وايومنغ في الغرب إلى مين في أقصى الشرق حتى ولاية فلوريدا في أقصى شرق البلاد والمعروفة بطقسها الدافىء طوال العام حيث دعت السلطات جميع السكان إلى الالتزام بالتحذيرات المحلية.
ووفق بيان أصدره مرصد انقطاع التيار الكهربائي فقد أدت العاصفة حتى الآن إلى انقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من مليون و172 ألف شخص على مستوى البلاد. وأطلق المسؤولون المحليون في الولايات المتضررة من العاصفة تحذيرات للسكان كما أصدروا أوامر بإغلاق الطرقات في عدة مناطق من ضمنها نيويورك وتم إلغاء أكثر من 3330 رحلة جوية في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

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