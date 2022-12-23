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عربي-دولي

روسيا تهدم مسرح ماريوبول "المشؤوم" في أوكرانيا! (صور)

Lebanon 24
23-12-2022 | 23:00
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قامت السلطات الروسية في مدينة ماريوبول الأوكرانية بهدم معظم مبنى مسرح الدراما بالمدينة الذي تقول السلطات الأوكرانية إن المئات لقوا حتفهم فيه خلال قصف جوي في آذار الماضي.

 

وأظهر تسجيل مصور على مواقع أوكرانية وروسية على حد سواء معدات ثقيلة وهي تهدم معظم المبنى بينما تترك واجهته الأمامية سليمة.

 

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وندد المسؤولون الأوكرانيون بعملية الهدم باعتبارها محاولة للتغطية على القتلى الذين سقطوا في قصف 16 آذار والقضاء على الثقافة الأوكرانية. وقال المسؤولون الروس إن ذلك جزء من خطط لإعادة بناء المسرح في مدينة يسيطرون عليها بشكل قوي.

 
 
 
 
 

ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن مدير المسرح إيجور سولونين قوله إن عملية الهدم لم تشمل "سوى الجزء من المبنى الذي يستحيل ترميمه فقط". ودعت الخطط إلى استكمال إعادة بناء المسرح بحلول نهاية عام 2024.

 

وكان قصف المسرح جزءا من حصار روسي مطول لميناء ماريوبول المطل على بحر آزوف والذي يُنظر إليه على أنه حاسم لخطوط الإمداد الروسية بين المناطق التي تسيطر عليها قواتها في جنوب وشرق أوكرانيا.

 

 

ولجأ مدنيون إلى المسرح. وقال مسؤولون أوكرانيون إن ما لا يقلعن 300 شخص لقوا حتفهم خلال القصف الروسي رغم أن بعض التقديرات تشير إلى أن العدد أكبر.

 

الا ان روسيا نفت قصف المسرح عمدا.

(سكاي نيوز)

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