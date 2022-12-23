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عربي-دولي

سيارات مكدسة فوق بعضها.. سيول جارفة تجتاح مكة المكرمة شاهدوا الفيديو

Lebanon 24
23-12-2022 | 23:30
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شهدت منطقة مكة المكرمة في السعودية، أمس الجمعة، سيولا جارفة أغرقت مناطق المدينة وجرفت السيارات في الشوارع.

 

ويأتي ذلك بعد أقل من شهر من غرق محافظة جدة بمياه الأمطار، حيث شهد العديد من مناطق المملكة خلال الساعات الماضية هطول أمطار غزيرة، وسط انتقادات متزايدة لضعف الاستعدادات لهذه الأجواء المناخية.

 

وتداول نشطاء مقاطع فيديو تظهر غرق مناطق واسعة، خاصة في مكة، حيث تكدست السيارات في حي العتيبية بعدما جرفتها السيول القوية.

سيول مكة اشوه انها ما طولت كان علوم pic.twitter.com/KtLz4bKnGY

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وافادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) بأن "فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة رفع جاهزيته القصوى" وجددت تحذيرات الجهات المختصة خاصة المركز الوطني للأرصاد من مخاطر الحالة المطرية لمنطقة مكة المكرمة والتي من المتوقع هطول أمطار غزيرة عليها". واعلنت عن إجراءات "رفع الجاهزية" في مكة، والطائف وجدة، وقد طلبت السلطات من المواطنين "أخذ الحيطة والحذر" والابتعاد عن الأماكن الخطرة كمجاري السيول وتجمعات الأمطار".

 
 
(وكالات)

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