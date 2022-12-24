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عربي-دولي

مدته 35 دقيقة.. تنظيم القاعدة ينشر مقطع فيديو يزعم أنه بصوت الظواهري

Lebanon 24
24-12-2022 | 00:00
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أفاد موقع "سايت" الذي يرصد أنشطة الجماعات المتشددة على الإنترنت أن تنظيم القاعدة نشر فيديو مدته 35 دقيقة يزعم أنه بصوت زعيمه أيمن الظواهري الذي كان يُعتقد أنه قُتل في غارة أميركية في آب 2022.

 

التسجيل غير مؤرخ، ولم يشر النص بوضوح إلى إطار زمني محدد لتوقيت تسجيله.

 

وقُتل الظواهري في غارة أميركية بأفغانستان، في أكبر ضربة للجماعة المتشددة منذ مقتل مؤسسها أسامة بن لادن عام 2011.

 

وظل الظواهري مختبئا لسنوات، وقال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية إن عملية تحديد مكانه وقتله كانت نتيجة عمل "دقيق ودؤوب ومثابر" من جانب وكالات مكافحة الإرهاب والمخابرات.

 

ولم تعين القاعدة خليفة له. لكن خبراء يعتبرون سيف العدل، وهو ضابط سابق في القوات الخاصة المصرية وعضو رفيع المستوى في القاعدة، أبرز المرشحين لخلافته.

 

ورصدت الولايات المتحدة مكافأة تصل قيمتها إلى 10 ملايين دولار مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقاله.

(سكاي نيوز)

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