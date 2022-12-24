"واشنطن بوست" تكشف: زيلينسكي حاول إقناع بايدن بهذا الأمر

حاول الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، إقناع نظيره بايدن والكونغرس بأنه قادر على "النصر الكامل" على روسيا، في حين أعرب مسؤولون أميركيون عن شكوكهم العميقة بصحة كلام زيلينسكي.

وقالت صحيفة "واشنطن بوست" أمس الجمعة: "سخّر زيلينسكي اجتماعاته القصيرة مع بايدن ومشرّعي الكونغرس للقول بأن أوكرانيا قادرة على النصر الفوري في الحرب. بينما قال المسؤولون الأميركيون إن هذا أمر مستبعد للغاية."

وأشار مقال الصحيفة إلى أن زيارة زيلينسكي إلى واشنطن كانت أيضا "محاولة لتعضيد نفسه بدعم المشرعين المشكّكين وغيرهم من الأميركيين قبل بدء معارك الشتاء الطويلة".

الجدير بالذكر أن طاقم الطائرة العسكرية الأميركية التي أقلّت زيلينسكي إلى الولايات المتحدة، لم يكن يعرف حتى اللحظة الأخيرة أن الرئيس الأوكراني كان على متن الطائرة.

(روسيا اليوم)